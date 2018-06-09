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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA/İHA
09.06.2018 - 20:00, Son Güncelleme:

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma atıldı

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Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı İstanbul Okmeydanı’nda uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm süreci başladı. İlçenin tamamı için 2 milyar dolar yatırım yapılacak. 6 bin bina ve 24 bin bağımsız birim yenilenirken, ilçede yüzde 1 kadar olan yeşil alan da yüzde 20’ye çıkacak. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı törenle vuruldu. Büyük proje için vurulan ilk kazma havadan görüntülenirken, törende konuşan Özhaseki, “Deprem olunca kader diyoruz, emin olun değil” dedi.

Okmeydanı'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm için bugün ilk kazma vuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" dedi.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma atıldı

Toplam 2 milyon 350 bin metrekare yatırımın gerçekleşeceği Okmeydanı projesinin 1. Etap startı bugün verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım da yer aldı.

HERKES BİR DÖNÜŞÜM İSTİYOR"

Törende ilk sözü alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Nasıl heyecanlı, nasıl mutluyum tarif edemem. Okmeydanı denilen yer 1,5 milyon metrekare büyüklükte bir mekan. 24 bin bağımsız bölüm var. Ne yol, ne park, ne bahçe, ne de okul var. Depremden hiç bahsetmiyorum. Depreme dayanıklı bir tane binamızda yok. Herkes bir dönüşüm istiyor. Herkes geleceğe umutla bakan mahalle istiyor. Bunu gerçekleştirmek için uzun ince bir yola çıktık ve kararlılıkla devam ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız’ın bu işlere desteğini de söylemem gerekiyor. 2 milyon 300 bin metrekare yeni yapı yapacağız. Buranın yüzde 80’ini vatandaşa veriyoruz. Daireye daire, dükkana dükkan dedik. Yollar genişliyor binaların altına otoparklar yapıyor. Yaşanabilir çağdaş bir şehir için heyecanlıyız" açıklamalarında bulundu.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma atıldı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞI YERİNDEN ETMEME KARARI ALDIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bu kentsel dönüşümün hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, Hepimiz için bir başlangıç olsun diyelim. Buradaki çözümle ilgili Başkan Demircan ile geçmişte görüşmemiz oldu ve buranın tapu sorunuyla ilgili bir bağımız oluştu. İyi niyet olunca her şey güzel gidiyor. Kentsel dönüşümde vatandaşı yerinden etmeme kararı aldık. Herkesin orada bir geçmişi ve bir arkadaşlığı var. Biz vatandaşlardan para da almayacağız dairelerini yenilerken, sadece 100 metrekare dairesi varsa bundan yüzde 20 kesinti yapacağız bizde buradan masraflarımızı çıkaracağız" diye konuştu.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma atıldı

SON YÜZYIL İÇERİSİNDE 6 VE ÜZERİNDE YIKICI DEPREM SAYISI 56"

Vatandaş razı, ilçe belediyesi razı, belediyemiz razı herkes tamam diyor, iş bakanlığa kaldıö diyerek sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakan parayı versin bizde bu işleri yapalım diyorlar. Değerli kardeşlerim para önemli değil. Allah para ile giderilecek dertler versin. Hele hele Bakan Kayserili ise, para işi kolay.

BU TOPRAKLARIN ALTI BİRAZ HAREKETLİ"

Bakan Özhaseki, Bu coğrafya dünyanın dört bir tarafından sıkışan ne kadar mazlum insan varsa buraya geldiği bir yerde yaşıyoruz. Burası bir sığınma coğrafyası olmuş. Kafkaslarda, güneyde, doğuda kim varsa buraya gelmiş. Elhamdülillah iyi ki herkes gelmiş bu topraklara. Bir olmuş, beraber olmuşuz. Allah bunu sonuna kadar daim etsin inşallah. Ama dezavantajlarımızda var. Bu toprakların altı biraz hareketli. Deprem ülkesi olduğumuz için her şehrimizde şu anda bile her an neredeyse deprem oluyor. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısı 56. Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol hep birlikte sahneye gelerek Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Van Evleri’nin yıkım işlemleri için düğmeye bastı ve burada iş makinesiyle ilk kazma vuruldu.

 

İlk kazma vuruluyor
İlk kazma vuruluyor!

 

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