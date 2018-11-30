Okan Kurt'tan konkordato açıklaması: Tüm borçları ödemek istiyoruz
Konkordato talebinde bulunulan Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Martaş Lojistik'in ortaklarından Okan Kurt adına avukatı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şirketin 'ekonomik buhran' yaşadığı kaydedilerek, var olan borçların ödenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda hacizlerle gündeme gelen Martaş'ın 100 miyon lirayı aşkın borcu bulunuyor. Şirketin filosundaki TIR'ların önemli bir kısmı, alacaklılar tarafından haczedilmişti.
Okan Kurt adına Av. Şenol Çilek imzası ile yapılan açıklamada şöyle denildi:
Müvekkilim Okan Kurt ve hissedarı olduğu Martaş Şirketler grubu ile ilgili olarak içinde bulunduğu ekonomik buhran sebebiyle tarafımızdan Mersin Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talebinde bulunulmuş, yapılan ön inceleme neticesinde mahkeme tarafından konkordato için geçici mühlet verilmiştir.
Bilindiği üzere konkordato talebi şirket ve şahısların borçlarının yapılandırılarak ödenmesi esası üzerine kurulmuş olup, temel amaç borçluların borcunu ödeyebilme kabiliyeti içinde olması, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi esasidir. Müvekkillerim konkordato suresince tüm borçlarının yapılandırarak ödemek kabilyeti ve niyetindedir. Talebimiz, tamamı ile şirketlerin devamlılığını sağlamak tüm borçların ödenmesi esasi üzerine kuruludur."
Kurt ailesinin sahibi olduğu Martaş Lojistik ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı alınmıştı.
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