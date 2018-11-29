Okan Kurt kendisi ve şirketleri için konkordato istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOkan Kurt kendisi ve şirketleri için konkordato istedi
GeriEkonomi Okan Kurt kendisi ve şirketleri için konkordato istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
29.11.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Okan Kurt kendisi ve şirketleri için konkordato istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okan Kurt kendisi ve şirketleri için konkordato istedi

Demet Akalın ile geçen Eylül ayında boşanan Okan Kurt ve babası Abdi Kurt konkordato talebinde bulundu. Kurt ailesine ait 10’a yakın şirket ile baba oğlu Kurt için geçici mühlet verildi. Konkordato komiseri atandı.

ORTAĞI olduğu Martaş Lojistik’e yönelik haciz haberleri sonrası Demet Akalın ile boşanma kararı ile gündeme gelen Okan Kurt şirketleri için konkordato talep etti.

Dava başvurusu Mersin Asliye Tic. Mahkemesi’ne yapıldı. Konkordato talebi, Abdi Kurt ve oğlu Okan Kurt’un yanısıra Ens İnşaat Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şti., Mar Dış Tic ve Lojistik Limited Şti, Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şti, Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri San. ve Tic. Limited Şti, Marmer Sigorta Aracılık Hizmetleri limited Şti, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil San. ve Ticaret Limited Şti. ve Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Limited Şti için yapıldı.

Mahkeme, yapılan başvuru sonrası 3 ay geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu karala birlikte, hem şirketlere hem Abdi Kurt ve Okan Kurt'a yönelik haciz işlemi yapılamayacak.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ DENETLEYECEK
Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik geçici konkordato komiseri ataması yaptı.  Bir dönem uluslarası taşımacılık alanında önemli bir konumda olan Martaş'ta faaliyetler bir süre önce durdu. Çok sayıda alacaklı şirketlere yönelik haciz yapmıştı. Şirketin filosundaki TIR'lar da alacaklı firmalar tarafından haczedilmişti. 

15
Okan Kurt canlı yayında her şeyi anlattı: Parise barışmak için gittik
Okan Kurt canlı yayında her şeyi anlattı: Paris'e barışmak için gittik!
Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku
Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku

AYRINTILAR GELİYOR…

Okan Kurt kendisi ve şirketleri için konkordato istedi


SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (29.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gıda devinin fabrikası icradan satılıyor

Petkim1 Aralık'ta ürünlerinin fiyatlarında indirim uygulayacak

Okan Kurt kendisi ve şirketleri için konkordato istedi

'Şehir hastaneleri ile öğretim üyeleri arasında kişisel sözleşme yapılacak'