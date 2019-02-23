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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
23.02.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Okan Kurt 5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak

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Okan Kurt 5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak

Demet Akalın’la boşandıktan kısa süre sonra yeniden barışan Okan Kurt, yargılandığı karşılıksız çek davasında ceza aldı. Kurt, eğer mahkemenin verdiği 5 milyon 267 bin TL’lik adli para cezasını ödeyemezse hapis yatacak.

MARTAŞ Nakliyat’ın hissedarı Okan Kurt, babası Abdi Kurt ve kardeşi Ozan Kurt’la yargılandıkları karşılıksız çek davasında ceza aldı. Konkordato talebinde bulunan Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri şirketinin 6 çeki bir akaryakıt dağıtım şirketine verildi.

Ancak çekler karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çekler nedeni ile İstanbul Anadolu 9. İcra Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şirket avukatı Mustafa Büyükbaş’ın hazırladığı dava dilekçesinde, üç sanığın cezalandırılmaları istendi. Kurt ailesi adına dosyaya savunma sunan avukat Mehmet Durmaz ise, Martaş Nakliyat’ın konkordato sürecinde olduğunu belirterek, bu davanın sonucunun beklenmesini istedi.

Mahkeme tarafların savunma ve delillerini aldıktan sonra önceki gün ikincisi yapılan duruşmada kararını verdi. Mahkeme üç sanığa 5.267.500 TL adli para cezası verdi. Paranın ödenmemesi halinde, adli para cezası hapis cezasına dönecek. Üç sanık 6 çek için toplam 9 bin gün hapis yatacak. Mahkeme ayrıca, baba Kurt ve oğullarına çek düzenleme yasağı da getirdi. 

 

 

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