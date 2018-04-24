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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
24.04.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

OHAL sürecinde grev olmuyor

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OHAL sürecinde grev olmuyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “milli ve yerli para” adımı attıklarını belirterek, kur oyununu da milli ve yerli parayla bozacaklarını söyleyerek altını belirleyici hale getirmenin adımlarını da atacaklarını kaydetti.

Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında ekonomide geçen yıl elde edilen yüzde 7.4’lük büyüme oranının Türkiye ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara verilen en güzel cevap olduğunu belirterek “Bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak, şimdiden söylüyorum hiç şaşmayın. Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Onun için şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para. Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. “ dedi. 3 ay daha uzatılan OHAL ile ilgili rahatsızlığı değerlendirmek istediğini dile getiren Erdoğan, “Bu ülkenin OHAL ile idare edildiği dönemler, şimdi bizim OHAL kararlarını uyguladığımız gibi cereyan etmiş dönemler değildi. Fabrikalar sürekli greve giderler çalışamaz hale gelirlerdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek istiyorum. Acaba şu anda bu yedinci OHAL dahil bir tane fabrikada böyle bir grev söz konusu mu? Böyle bir şey olduğu anda zaten en büyük bizim tutanağımız ne? OHAL. Anında müdahalemizi yapıyoruz. OHAL çok ciddi bir çözüm kaynağımız oluyor ve şu süreç içerisinde Türkiye’de sanayi durmamıştır. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam etmiştir. Hiçbir zaman da bunları durdurmaları söz konusu değildir” dedi.

KURU LAF DEĞİL PROJE İSTENİYOR
BÜTÇE disiplininden ve reform gündeminden taviz vermeden faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi tehdit eden tüm sorunların üstesinden yeni dönemde daha kolay geleceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Erken seçim kararına piyasaların ve iş dünyasının verdiği olumlu tepki bu sürecin ekonomide risklerin değil, fırsatların tetikleyicisi olarak işaret etmektedir. Dünyadaki 10 büyük projenin altısını hayata geçiren bir ülke olarak yatırımlar bizim vazgeçilmemizdir. Yatırımlara devam. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da açıklamasını yaptı, imar noktasındaki çirkin yapılarla ilgili adımlar süratle atılacak ve bu konuda artık vatandaşımız ‘benim yapımın geleceği ne olacak, şu andaki binamın geleceği ne olacak’, bu endişeleri taşımaktan kurtulmuş olacaklar. Milletimiz bizden kuru laf, desteksiz atış değil ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor.”

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