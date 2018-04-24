OHAL sürecinde grev olmuyor

Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında ekonomide geçen yıl elde edilen yüzde 7.4’lük büyüme oranının Türkiye ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara verilen en güzel cevap olduğunu belirterek “Bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak, şimdiden söylüyorum hiç şaşmayın. Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Onun için şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para. Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. “ dedi. 3 ay daha uzatılan OHAL ile ilgili rahatsızlığı değerlendirmek istediğini dile getiren Erdoğan, “Bu ülkenin OHAL ile idare edildiği dönemler, şimdi bizim OHAL kararlarını uyguladığımız gibi cereyan etmiş dönemler değildi. Fabrikalar sürekli greve giderler çalışamaz hale gelirlerdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek istiyorum. Acaba şu anda bu yedinci OHAL dahil bir tane fabrikada böyle bir grev söz konusu mu? Böyle bir şey olduğu anda zaten en büyük bizim tutanağımız ne? OHAL. Anında müdahalemizi yapıyoruz. OHAL çok ciddi bir çözüm kaynağımız oluyor ve şu süreç içerisinde Türkiye’de sanayi durmamıştır. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam etmiştir. Hiçbir zaman da bunları durdurmaları söz konusu değildir” dedi.

KURU LAF DEĞİL PROJE İSTENİYOR

BÜTÇE disiplininden ve reform gündeminden taviz vermeden faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi tehdit eden tüm sorunların üstesinden yeni dönemde daha kolay geleceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Erken seçim kararına piyasaların ve iş dünyasının verdiği olumlu tepki bu sürecin ekonomide risklerin değil, fırsatların tetikleyicisi olarak işaret etmektedir. Dünyadaki 10 büyük projenin altısını hayata geçiren bir ülke olarak yatırımlar bizim vazgeçilmemizdir. Yatırımlara devam. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da açıklamasını yaptı, imar noktasındaki çirkin yapılarla ilgili adımlar süratle atılacak ve bu konuda artık vatandaşımız ‘benim yapımın geleceği ne olacak, şu andaki binamın geleceği ne olacak’, bu endişeleri taşımaktan kurtulmuş olacaklar. Milletimiz bizden kuru laf, desteksiz atış değil ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor.”