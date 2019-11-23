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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı

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Öğretmenler adına fidan sahiplenme imkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı, öğrencilere öğretmenleri adına fidan sahiplenme ve bağışta bulunma imkanı getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Kasım'da yurt genelinde gerçekleştirilen fidan dikim seferberliğiyle 14 milyona yakın fidan sahiplenilirken, şimdi de öğretmenler için etkinlik düzenlendi.

Buna göre, çocukları yetiştiren ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenler için "gelecegenefes.com" internet adresinde bir etkinlik başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleri adına fidan sahiplenerek ya da bağışta bulunarak geleceğe nefes olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bizleri birer fidan gibi yetiştiren, geliştiren öğretmenlerimiz adına da geleceğe nefes olalım. 24 Kasım'da tüm halkımızı, gelecegenefes.com sitemiz üzerinden öğretmenleri adına fidan sahiplenmeye ya da bağışlamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile yarın İzmir'de öğretmenler için fidan dikip Öğretmenler Günü kutlama programına katılacak. 

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