Öğrenciye kiralık ev aranıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
03.08.2018 - 00:33, Son Güncelleme:

Öğrenciye kiralık ev aranıyor

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Öğrenciye kiralık ev aranıyor

Üniversite öğrencileri sınav sonuçlarını öğrendi, tercih hazırlıkları başladı. Öğrenciler ve aileleri için bir sonraki adım da ev arayışı olacak. En yüksek kirayı İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler ödeyecek. İstanbul’da kiralar merkezi ilçelerde 3 bin lirayı aşıyor. Doğu illerinde ise 400-500 lira aralığında ev kiralamak mümkün.

Öğrenciye kiralık ev aranıyorÖSYM tarafından üniversiteye girişte yeni sınav sistemi olan YKS sonuçları açıklandı. Üniversite tercihleri 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar sürecek. Sonuçları ise, 31 Ağustos’ta açıklanacak. Bir bölümü kazanan adaylar, 3-7 Eylül’de üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Yani eylül ayında binlerce kişi kiralık ev arayışına başlayacak. Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları alıyor. Yurt ya da aile yanında kalmayan öğrenciler için de en büyük gider kira olacak. Ülke genelinde en yüksek kirayı İstanbul’da eğitim gören öğrenciler ödeyecek.

EN PAHALI İL İSTANBUL
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com İstanbul’un tüm ilçelerindeki kiralık konut fiyatlarını son güncel verilerle paylaştı. Verilerine göre İstanbul genelinde kiralık evler ortalama 110 metrekare büyüklüğe sahip ve ortalama kira bedeli  1.710 TL. İstanbul’da kira fiyatları en düşük ve ortalama kira değeri 1.000 TL altında olan ilçeler sırasıyla 713 TL ile Arnavutköy, 905 TL ile Esenyurt ve 966 TL ile Silivri. Ortalama kira değeri 1000 TL ve 1.500 TL arasında olan ilçeler Sultangazi, Çatalca, Çekmeköy, Sultanbeyli, Avcılar, Pendik, Esenler, Şile, Tuzla, Sancaktepe, Beylikdüzü, Güngören, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kağıthane, Fatih, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Kartal ve Küçükçekmece olarak belirtiliyor. Kira değeri 1.500 ve 2 bin 500 TL arasında olan ilçelere bakıldığında Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Üsküdar, Şişli, Adalar, Ataşehir, Beyoğlu ve Eyüp ilçeleri görülüyor. İstanbul’da kira değerleri en yüksek ilçeler ise ortalama değerlerle 2 bin 629 TL ile Beykoz, 2 bin 688 TL ile Kadıköy, 2 bin 938 TL ile Bakırköy. Beşiktaş ve Sarıyer’de ise ortalama kira 3 bin 500 seviyesine ulaşıyor.

450 LİRA ALTINA  VAR
Kurumsal Gayrimenkul Danışmanlık şirketi Coldwell Banker ise ülke genelindeki ortalama metrekare kira değerlerini araştırdı. Araştırmaya göre İstanbul’dan sonra en yüksek kira bedeli Aydın, İzmir ve Muğla’da talep ediliyor. İstanbul’da metrekare kira bedeli için 16 lira istenirken, Aydın’da yaklaşık 13, İzmir’de 12, Muğla’da 11 lira talep ediliyor. Bingöl, Ağrı, Mardin ve Şırnak’ta ise metrekare kira bedeli 4.5 liranın da altına iniyor.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
- Ev sahibiyle kira kontratı yapın.

- Apartman aidatını net olarak öğrenin.

- Okulunuzun eve uzaklığına dikkat edin ve ulaşım masraflarını da hesaba katın.

- Çevresinde, market, eczane, restoran ve kafe seçenekleri olan evlere öncelik verin.

- Eğer evi bir kaçkişi kiralamak istiyorsanız herkese bir oda düşecek kadar büyük olmasına dikkat edin.

Öğrenciye kiralık ev aranıyor

Öğrenciye kiralık ev aranıyor

Öğrenciye kiralık ev aranıyor

Öğrenciye kiralık ev aranıyor

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