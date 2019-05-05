Öğrenciye asgari ücret kadar burs
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için harekete geçti.
Kurumlar arasında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, “YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliğine önem veriyoruz” dedi. Protokolü İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, hazır giyim sektörü adına İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve deri sektörü adına İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak imzaladı.
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