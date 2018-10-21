Öğrenci evlerini yabancılara sattı
Erkanlı Holding’in dünyaca ünlü Asset Campus işbirliğiyle hayata geçirdiği “Univa Öğrenci Evi Kampüsleri”, yabancı yatırımcıların yakın markajına girdi.
Kısa bir süre önce Ortadoğulu yatırımcıların tek seferde 260 öğrenci evi aldığı Sakarya’daki projeye, bu kez de Ürdün’den talep geldi. Uluslararası yatırımcıların bulunduğu güçlü pazarlar arasında yer alan Ürdün’deki yatırımcılar, projenin son kalan 120 öğrenci evini satın aldı. Böylece projedeki toplam 808 adet öğrenci evinin satışı tamamlanmış oldu. Bu kapsamda Erkanlı Holding, geçen günlerde Ürdün’de yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Four Seasons Hotel Ürdün’de gerçekleştirilen toplantıda Univa Sakarya, Univa Düzce ve Univa Kocaeli projeleri hakkında yatırımcılara bilgiler verildi. 100’ü aşkın yatırımcı ve gayrimenkul şirketinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, özellikle Univa Sakarya’nın Türkiye’de ilk alternatif yatırım imkanı olduğu noktasına dikkat çeken Erkanlı Holding, Univa Düzce ve Univa Kocaeli projelerinin de lansmanlarının düzenleneceği bilgisini paylaştı. Türk Ürdün Konsolosluğu Ticari Ataşesi Nil Gökçe’nin de katıldığı toplantıda Türkiye’deki yatırım fırsatlarına dikkat çekildi.
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