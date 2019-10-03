OGM sonuçları açıklandı mı? OGM sözleşmeli personel başvuru sonuç sorgulama sayfası
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bünyesinde istihdam edeceği bin 146 sözleşmeli personel için başvuru sürecini 23 Eylül’de tamamlamıştı. Başvurularına olumlu bir dönüş olup olmayacağını merak eden adaylar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, OGM sonuçları açıklandı mı? OGM sonuç sorgulama sayfası
OGM’nin sözleşmeli personel alımı için başlattığı süreç devam ediyor. Sözleşmeli personel almak için gerekli işlemleri yapan adaylar şimdi sonuç beklentisi içerisinde. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte -10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli olmak üzere- bin 146 sözleşmeli personeli Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine dahil edilmiş olacak.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sözleşmeli personel sonuçlarıyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti: "Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir."
Sonuçların bugün saat 16.00'a kadar belli olması bekleniyor. OGM sonuçları ttp://isealim.ogm.gov.tr adresinden TC numarası ile ya da e devlet sayfasından sorgulanacak.
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