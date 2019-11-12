‘Ofiste’ dönüşüm hareketi

OFİS mobilyası sektöründe faaliyet gösteren Bürotime, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikasında bir geri dönüşüm birimi kurdu. Çıkan atıklarını geri dönüşümle değerlendirdiklerini ifade eden Bürotime Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Tosunoğlu, “Deri ürünlerimizden çıkan artık parçalar ayakkabı sektöründe değerlendirilmek üzere ayrıştırılıp, paketleniyor. Kâğıtlar toplanıyor, geri dönüşüme gönderiliyor. Mobilya üretiminden artan orman ürünleri yeniden kullanılabileceği alanlara sevk ediliyor. Geri dönüşüm programımızla yılda 60 bin metrekare ormanlık alana tekabül eden bir alanı kurtardığımızı hesapladık. Ayrıca topladığımız atıkların bir kısmını kış aylarında ısınma ünitelerimizde yakarak fabrikanın ısınmasını sağlıyoruz. Elektrik kullanımını en aza indirgemek için fabrikanın tamamını gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilecek şekilde kurguladık. Gün içerisinde fabrikamızda, tasarım ofislerimiz hariç hiçbir aydınlatma ünitesine ihtiyaç duymadan çalışmayı sağlayabiliyoruz. Ürünlerin nakliyesi sırasında kullandığımız kolilerimiz her ürüne özel olarak uygun ölçü ve şekilde üretiliyor. Böylece oluşabilecek kâğıt israfının da önüne geçiyoruz. Bütün bu çalışmaları finansal veriler için değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sorumluluklarımız olduğunun bilinciyle yapıyoruz” dedi.

STRESSİZ FABRİKA

Bürotime fabrikasının kuruluş aşamasında statik elektriği toplaması için tabanı 12 ton bakırla kaplandığını, tüm elektrik tesisatını da tavanda toplayarak, oluşacak stresi sıfıra indirdiklerini dile getiren Tosunoğlu, “Elektrik kablolarının açıkta bırakıldığı bir fuarı ya da bir üretim tesisini gezdiğinizde bacaklarınızda toplanan gerginliği hissedersiniz. Biz hem makinelerin güvenliğini sağlamak hem de çalışanlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için fabrikamızın zemininin altını bakır levhalar ile kapladık. Böylece üretim esnasında oluşan statik elektrik topraklandığı için sorun yaratmıyor. Ayrıca tüm elektrik tesisatımızı fabrikamızın tavanında yer alan kirişlerde konumlandırarak yüksek enerji akımının yaratacağı sorunları ve tehlikeleri engellemiş olduk” diye konuştu.

HATA PAYI BİNDE 7

Endüstri 4.0 ilkelerine uygun olarak üretim gerçekleştirdiklerine değinen Tosunoğlu “Müşterilerin siparişinden ürünün fabrikadan çıkışına ve teslimatına kadar her aşamada teknolojiden faydalanıyoruz. Geliştirdiğimiz web tabanlı iş platformu “b.smart” sistemi ile franchiselar ve üretim merkezi arasında iletişimin koordineli olarak ilerlemesini sağlıyoruz. Üretim sürecinde oluşan tüm veriler bir merkezde birleştirilerek analiz ediliyor. Böylece imalatın herhangi bir aşamasında oluşabilecek riskler en aza indirilmiş oluyor. 2012 yılından itibaren, üretim hattımızdaki tüm makinelerimizin birbiriyle veri iletişimini sağlayarak uçtan uca dijital bir üretim sürecini oluşturabilmesi için ciddi bir yatırım başlattık. Hem teçhizat hem de yazılım anlamında yapılan bu yatırımların sonuçlarını alma aşamasındayız ancak Endüstri 4.0’a geçiş, ‘oldu, bitti’ diyebileceğiniz bir süreç değil. Bugün bile topladığımız verilere, yeni çıkan teknolojilere göre, ürün maliyetini düşürücü, kalitesini yükseltici ne gerekiyorsa yenileyerek ilerliyoruz. Geldiğimiz noktada üretimde hata payımız binde 7’lere kadar geriledi” ifadelerini kullandı.

HEDEF AVRUPA ÜLKELERİ

BÜROTİME’ın ihracat hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Tosunoğlu, “Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında Bürotime markasının adını duyurmayı başardık. Ülkemizde 58, yurtdışında ise 20’yi bulan franchise ağı ve 53 ülkede 150’den fazla satış noktası ile Bürotime’ın yakın gelecekteki hedefinde Avrupa pazarı var. Almanya, Fransa ve Hollanda’da yeni mağazalar açarak markamızı Avrupa’ya tanıtmak istiyoruz. Tüm satışlarımızın yüzde 25’ini ihracatımız oluşturuyor. Hedefimiz bu rakamı yüzde 30’lara taşımak”dedi.

‘KENDİ HAVAMIZI ÜRETİYORUZ’

ÜRETİMLERİNDE Kyoto protokolünden çok daha öncesinde su bazlı boya kullandıklarını belirten Mevlüt Tosunoğlu, “Su bazlı boyaların daha yüksek mukavemetle yüzeye tutunması ve dayanıklılığın artması için azot teknolojisini kullanıyoruz. Azotu üretirken ortaya çıkan oksijeni fabrikamızın hava kalitesi düşük birimlerine pompalayarak havayı yeniliyoruz. Ayrıca toz ve partikülleri filtreleyen ünitelerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR SERVİS YAPIP ÜRÜNLERİNİ SERGİLİYOR



AKSARAY’ın Mehmetçik İlkokulu’nda özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin 42 otizmli çocuğu yuhalaması ve buradan hareketle ortaya çıkan ayrımcılık iddiaları tüm Türkiye’de yoğun tepkiyle karşılandı. Uzmanlar otizmli bireylerin topluma kazandırılabilmesi için dışlanmamaları gerektiğine dikkat çekerken, Otizm Vakfı bu yönde dikkat çekici bir uygulamaya gitti. Merkezi Ankara’da yer alan ve kurucularının tamamı otistik çocuk anne babası olan Otizm Vakfı’nın, Ankara’da yer alan İncek Loft konut projesinin içerisinde hayata geçirdiği Spektrum Cafe’ye yönelik ilgi büyüyor. Spektrum Cafe’de, Otizm Vakfı çatısı altındaki çocuklar üretimden müşterilere servisine kadar her aşamada bulunuyor. Spektrum Cafe’de, otistik çocuklar ile birlikte olmak isteyen misafirler için açık büfe kahvaltıların yanı sıra doğum günleri, workshoplar, örgü günleri, yemek günleri, felsefe günleri ve söyleşiler de düzenleniyor. Çocukların el emeği ile hayata geçirdiği hediyelik eşyalar da kafede sergileniyor. Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocukları topluma kazandırabilmek için eğitilecekleri, eğlenecekleri, çalışıp üretecekleri, sosyal etkinlikler yapacakları, beceriler kazanacakları ortamlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÇİN’E GIDA İHRACATINDA HEDEF 1 MİLYAR DOLAR



TÜRK gıda ürünlerini 2019 yılında yüzde 86 daha fazla tercih eden Çinliler, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Türk lezzetlerini tatmak için kuyruklar oluşturdu. Çin’in Şanghay kentinde 5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda, 2019 yılını ‘Çin Yılı’ ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) standında tadım etkinliği düzenlendi. Tadım etkinliğinde; Türk gıda ürünleriyle Çin damak tadına uygun hazırlanan kek, kurabiye, pasta gibi yiyeceklerin olduğu menülere Çinliler yoğun ilgi gösterdi. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin’e, 2019 Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 86’lık artışla 110 milyon dolardan, 205 milyon dolara çıktığını, hedeflerinin Çin’e 2023 yılına kadar 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracat rakamına ulaşmak olduğunu kaydetti.

MARKA DESTEK PROGRAMI BÜYÜYOR

TİCARET Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya çapında Türk markaları oluşturmayı hedefleyen TURQUALITY Marka Destek Programı giderek büyüyor. Tamamen Türk sermayesinden oluşan ve Dünya çapında faaliyet gösteren markalara yönelik yapılan çalışmalarda programa katılan marka sayısı gün geçtikte artıyor. Yüzde 100 Türk sermayesi olan firmaları zincire kabul eden TURQUALITY Marka Destek Programı’na son olarak Türkiye ve Almanya’da 13 oteli bulunan tamamen yerli sermaye ile büyüyen Titanic Otelleri katıldı. 2004’ten bugüne başarıyla uygulanan dünyanın devlet destekli tek markalaşma programı olan TURQUALITY kapsamındaki marka programına kabul edilen Titanic otelleri, Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

EN YEŞİL BULUŞMA 14-16 KASIM’DA



YILSONU ihracat hedefini 125 milyon dolara çıkaran süs bitkileri sektörü, 14-16 Kasım tarihlerindeki Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair 2019’da buluşuyor. Tüyap Beylikdüzü’nde 11’inci kez kapılarını açacak fuarda iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergilenecek. Aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurtiçi ve yurtdışından binlerce alıcıyı ağırlayacak olan Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, bu yıl da Türk süs bitkileri sektörünü dünyaya açacak. Fuar geçtiğimiz yıl 11 ülkeden 163 katılımcı firmayı, 52 ülkeden 15 bin ziyaretçi ile buluşturmuştu.