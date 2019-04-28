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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ofislerin sessizliği

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Ofislerin sessizliği

Odaklanmanın en önemli kriteri sessizlik... Özellikle ofis ortamlarında çıt çıksa rahatsız olan biriyseniz işiniz çok zor. Klavye sesi, mouse tıklaması, yan masadaki çalışma arkadaşınızın telefonla konuşması veya kulaklıklardan gelen müzik sesi... Bu listeyi uzatabilmek mümkün. Şimdi size iyi bir haberimiz var. Teknoloji şirketleri daha sessiz ürünler için harekete geçti. Tuş sesi olmayan klavye, tıklama sesi duyulmayan mouse, dışarı ses vermeyen kulaklık ve fan sesi olmayan bilgisayar kasası bu ürünlerin başında. Hatta geliştirilen ağız maskeleri sayesinde telefonla konuşmalar bile dışarıdan duyulmuyor. Biz de bu hafta daha sessiz bir çalışma ortamı için geliştirilen teknolojik ürünleri araştırdık.

 

Ofislerin sessizliği

TIKLAMA SESİ YÜZDE 90 AZ

Bilgisayar mouselarının tıklama sesi sinir bozucu olabiliyor. Özellikle ofis ortamındaysanız... Logitech’in geliştirdiği ‘M590 Multi-Device Silent’ modeli bu sorunu bitiriyor. Geliştirilmiş özel tasarım sayesinde yüzde 90 sesi azaltılan modelin, neredeyse sesi çıkmıyor. Modelin dikkatimizi çeken diğer bir özelliği ise ‘Flow’ oldu. Bu özellik sayesinde mouse imleci iki farklı bilgisayar arasında hareket ettirilebiliyor. Model, dahili veya harici bluetooth üzerinde iki bilgisayara aynı anda bağlanıyor. Modelin üzerinde ise 1 ve 2 yazan bir tuş bulunuyor. Bilgisayarlar arasında geçiş yapmak istediğinizde bu tuşa basmanız yeterli. Hatta bir bilgisayardan diğerine metin, resim ve dosya kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Modelin Mac ve Windows işletim sistemleri arasında da geçiş yapabildiğini belirtelim. Tek bir kalem pil ile çalışan modelin şarj ömrü ise 2 yıla kadar çıkabiliyor. 199 TL

Ofislerin sessizliği

SES KEMİKTEN GELİYOR

Kulak içi veya kulak üstü hiç farketmiyor. Kulaklığın sesini biraz açtığımızda dinlediğimiz müzik veya izlediğimiz filmin sesi etrafımızdakileri rahatsız edebiliyor. En iyi çözümlerden biri kemik iletimli kulaklıklar. AfterShokz’un Trekz modeli bunlardan biri. Bu model, kulağınıza takılmıyor, kulağın hemen altında yer alan çene kemiğinin üzerine yerleştiriliyor. Kulaklık üzerindeki ses dönüştürücüler, elmacık kemikleri üzerinden iç kulağa ulaşacak mini titreşimler yaratıyor. Bu sayede kulağınız kapanmadan ses iletiminin gerçekleşiyor. Yani hem dışarıdan gelen sesleri duyabiliyorsunuz hem de kulaklıktan dışarıya ses geleneksel kulaklıklara göre daha az çıkıyor. Hatta şirket, dışarı ses çıkmaması için ‘LeakSlayer’ adında bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknoloji kulaklığın tam oturmasını ve ses sinyallerinin dışarı çıkmadan kemik üzerinden kulağınıza iletilmesini sağlıyor. 649 TL

Ofislerin sessizliği

TELEFON KONUŞMALARI İÇİN AĞIZ MASKESİ

Sessizlik konusundaki en ilginç icatlardan biri Hushme. Hushme bir ağız maskesi. Nasıl kulaklıklar kulağa yerleştiriliyorsa, Hushme de ağıza yerleştiriliyor. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan model, bu sayede telefon görüşmelerinizi yapabilmenizi sağlıyor. Konuşma sesi neredeyse tamamen izole ediliyor. Bu sayede etrafınızdakilere rahatsızlık vermiyor. En önemlisi de konuşmalarınız etrafınızdakiler tarafından anlaşılmıyor. Paylaşılan bilgilere göre konuşma sesi 50-60 desibel arasında yer alıyor. Hushme ise bu sesi 20 desibele kadar indirebiliyor. Yani telefon konuşmaları için başka bir odaya gitmenize gerek kalmıyor. Ayrıca Hushme’nin kendi kulaklıklarının da bulunduğunu belirtelim. Model, şu anda Türkiye’de satışta değil. Yurtdışında ise ön sipariş verilebiliyor. 189 dolar

Ofislerin sessizliği

FISILTI SEVİYESİNDE

Sesinden en çok rahatsız olduğumuz teknoloji ürünlerinin başında bilgisayarların klavyeleri geliyor. Daha sessiz klavyeler için harekete geçen modellerden biri Vive Comb. Modelin tuş mekanizması sessizlik için özel olarak tasarlandı. Tuş yükseliği minimum seviyede tutulurken, geliştirilen kelebek tasarımlı mekanizma klavyeye basma sesini fısıltı seviyesine kadar indiriyor. Sadece ses değil, aynı zamanda kullanım ömrü de bu mekanizmadan olumlu etkileniyor. Paylaşılan bilgilere göre Vive Comb en az 3 milyon kez basmaya dayanabiliyor. Buna ek olarak klavyede, çalışma verimini arttıran hızlı erişim kısayol tuşları, çok yönlü fonksiyon tuşları ve sayı tuşları yer alıyor. Modelin mouse ile birlikte satıldığını da belirtelim. 660 TL 

Ofislerin sessizliği

BAŞ AĞRITMAYAN FAN

Bilgisayar kasalarının içindeki fanların çıkardığı ses baş ağrıtıcı olabiliyor. Özellikle yüksek performanslı donanımlar söz konusu olduğunda... Corsair’in geliştirdiği Carbide serisi ‘Quiet 400Q’ modeli ise bilgisayar kasasından ses çıkarmıyor. Bunun için kasanın üst ve yanlarında özel paneller kullanılıyor. Nano delikler sayesinde içeri hava akışı sağlanırken, dışarı ise fan sesi çıkmıyor. İşlemci ve ekran kartı için özel bir hava akışı tünelleri bulunuyor. Soğuk hava ön taraftan alınıyor, kasa içinden geçiriliyor ve sıcak hava kasanın arka tarafından çıkarılıyor. Bu sayede sağlıklı bir soğutma sağlanıyor. 500 TL

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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