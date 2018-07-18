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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
18.07.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Ofis ve kurullar haftaya açıklanıyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Ofis ve kurullar haftaya açıklanıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI bünyesinde oluşturulan kurul ve ofislere atanacak isimlerin gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a direkt bağlı olacak ofis ve kurullara ilk etapta bir başkanvekili ve üç üye atanacak. Erdoğan, ihtiyaca göre üye sayısını arttırılabilecek.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklamasının ardından gözler Beştepe’de hayata geçirilen 9 politika kurulu ve 4 ofise getirilecek isimlere çevrildi. Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı çalışmalar neticesinde kurul ve ofislere ilk etapta bir başkanvekili ve üç üyenin atanacağı belirtiliyor. İleride ihtiyaca göre ve gerekli görülmesi halinde ofis ve kurulların üye sayısının arttırılabileceği belirtiliyor. Üye sayılarının bazı kurul ve ofislerde 8-10 kişiye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Ataması yapılacak isimler üzerinden kurmaylarıyla çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın 25-27 Temmuz tarihlerinde BRICS Zirvesi için gideceği Güney Afrika seyahatinden önce Ankara’da ofis ve kurullara getirilecek isimleri açıklaması planlanıyor. Erdoğan’ın ofis ve kurullara yapılacak atamaların ardından atılacak adımları değerlendirmek üzere bakanlarla, ofis ve kurul başkanlarıyla bir araya gelmesi de öngörülüyor. Ofis ve kurullar da tıpkı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde olduğu gibi Erdoğan başkanlığında rutin toplantılar yapacak. 

ARKA BAHÇE GÖREVİ
Beştepe’de görev yapacak 9 yeni kurul, görev dağılımının yapılmasının ardından politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek. Kurullar, aynı zamanda bakanlara geri bildirimde bulunacak.  Erdoğan’ın “Arka bahçemiz gibi çalışacak” dediği 4 ofis ise Cumhurbaşkanı’nın öncelikleri doğrultusunda projeleri yönetecek ve çalışmalar yapacak. Erdoğan, yeni sistemde icraatları da bu ofislerle takip edecek.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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