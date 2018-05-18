Ofis ve dükkânda KDV düştü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bu düzenlemeyi işyeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla hayata geçirdik. Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Bu örnekte, 22 bin lira vatandaşımızın cebinde kalacak” dedi.

KDV ve tapu harcı indirimlerinin konut pazarını hareketlendirdiğini belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri “Aynı indirim ofis ve dükkanlar için de olsun” demişti. Alınan kararla sektörün talebi yerine gelmiş oldu. Türkiye’nin her yerinde ofis, dükkân ve apartlarda yüzde 18 KDV uygulandığını hatırlatan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “Ticari birimlerde biriken stok eriyecek” dedi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise “Avantajın ofis ve işyerlerine de uygulanmasıyla teşvik paketinin en önemli eksik parçası tamamlandı. Özellikle dünyanın finans merkezi olarak adlandırılan İstanbul’da yoğunlaşan ofis yatırımlarındaki durgunluğun aşılmasında çok önemli bir hamle oldu” diye konuştu.

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELDİ

- Konutta yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e indi.

- Binde 20 olan tapu harcı binde 15’e düşürüldü.

- 1.25-135 bandında olan aylık konut kredi faizi yüzde 0.98’e çekildi.

- 150 konut projesinde yüzde 20 indirime gidildi. Peşinat da yüzde 5’e düştü.

- İşyeri tesliminde yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e indi.

GAYRİMENKULDE GERÇEK BAHAR

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 azalarak 103 bin 87´ye indi. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 407 bin aile ev sahibi oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu rakam 440 bini aşmıştı. Son aylarda konut pazarında yaşanan durgunluğun önüne geçmek için hem kamu hem de özel sektör önemli adımlar attı. Konut ve ofiste KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düştü, tapu harcında indirim yapıldı, kredi faizleri yüzde 1’in altına çekildi ve yüzde 20 indirim kampanyası başlatıldı.

OFİSLER HAREKETLENDİ

Yapılan indirim hamleleri sonrası konut pazarında canlanma başladı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, son günlerde satış ofislerinde hareketliliğin arttığını ve ‘bekle-gör’ durumundaki alıcının harekete geçtiğini söyledi. Dernek üyesi firmalardan aldıkları bilgilere göre sektör genelinde hareketliliğin başladığını belirten Elmas, “Nisan ayında konut satışlarında gerileme var ama gerileme banka kredili satışta. TÜİK verilerine göre nisan ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Bankanın aracı olmadığı konut satışları ise yüzde 5.7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Şimdi faizlerin düşmesi ve bizlerin yaptığı yüzde 20 indirim kampanyası ile pazar canlanacak. Tablo tersine dönüyor. Sur Yapı olarak satış ofislerimize gelen talepten bunu çok net görüyoruz” dedi.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Son 2 gündür satış ofislerinde ciddi hareketlilik yaşandığını belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “İNDER üyeleri bir araya geldim ve bir üyemiz ‘4 aydır kapımı çalan yoktu, 2 günde 4 ev sattım’ dedi. Bunun yanı sıra bizim Teknik Yapı olarak satış ofislerimizde ciddi trafik oldu. Telefonlar kilitlendi. Nisan ayında yaşanan düşüşü çok rahat telafi ederiz. Bu sene genelinde ise 2017’nin üzerine çıkıp, rekor kırarız. Sektörün 3 çatı derneği olarak 41 firma 150 projede yüzde 20 indirim yapacağını açıklamıştı. Bu kampanya ile ilk etapta 3 milyarlık satış bekliyorduk ama ilgi beklediğimizden fazla. Bu rakam 8-9 milyar lirayı bulacak. Üstelik bu sinerji 250 alt sektörü de etkileyecek” dedi.