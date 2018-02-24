OECD'den gelişmiş ülkelere uyarı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), artan kamu borçlarının zengin ülkelerin bütçesinde ciddi etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Financial Times'ın bugünkü manşetinde yer alan habere göre, OECD faiz oranları tüm dünyada artarken kamu borçlarının gelişmiş ülkeler için ciddi bir zorluk oluşturduğunu belirtti.

OECD ülkelerinin borcu 2008'de 25 trilyon dolar seviyesindeydi, bugün ise 45 trilyon doları geçmiş durumda.

OECD'nin notuna göre düşük faizler, bugüne kadar yüksek kamu borçlarının ve bütçe açıklarının kontrol altına alınmasını sağlıyordu ancak para piyasalarındaki bu elverişli koşullar kalıcı olmayabilir. Notta, gelişmiş ülkelerin gelecek üç yılda toplam borçlarının yüzde 40'ını yeniden finanse etmek zorunda kalacağı da belirtildi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER RİSK ALTINDA"

Üst düzey OECD uzmanlarından Fatoş Koç, örgütün birçok üyesinin artan borç ve bütçe açığı nedeniyle risk altında olduğunu söyledi. Ekonomik canlılığın ülkelerin bütçesine bağlı olduğunu vurgulayan Koç, ekonominin iyi olduğu bu süreçte mali önlemleri güçlendirmenin önem taşıdığı değerlendirmesi yaptı.

Financial Times, bu uyarının kasım ayında para politikalarını gevşeterek küresel büyümeye katkı sağlayan ülkeleri öven OECD'nin duruşunda bir değişime işaret ettiğine dikkat çekti. Haberde ayrıca artan borçları nedeniyle son 10 yılda birçok ülkenin kredi notlarının düştüğü vurgulandı.

Fitch de geçen ay, artan faiz oranlarının hükümetler için mali risk oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.