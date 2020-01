OECD: Gençlerin kariyer hedefleri daha kısıtlı iş seçenekleriyle daralıyor

OECD'nin 1997’den bu yana uluslararası düzeyde üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını ölçtüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) anketinin Aralık ayı sonuçlarına göre, gençlerin kariyer hedefleri ve çalışmanın geleceğine yönelik 41 ülkeden ankete katılan erkeklerin yüzde 47'si ve kızların yüzde 53'ü 30 yaşına kadar en popüler 10 işten birinde çalışacağını düşünüyor. Rapor, iş çeşitliliğinde daralmanın en çok daha dezavantajlı ülkelerde ve matematik, okuma ve bilim içeren PISA testlerinde daha başarısız olan gençlerde görüldüğünü ortaya koyuyor.

Doktorluk, öğretmenlik, veterinerlik, yöneticilik, mühendislik ve polislik gibi geleneksel 20'nci yüzyıl meslekleri, sosyal medya ile iş yerinde yapay zeka gibi teknolojilerin gelişiminden önce, tıpkı 20 yıl önceki gibi gençlerin hayallerinde yer almaya devam ediyor.

Söz konusu anket sonuçlarının eğitimciler, iş liderleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından tartışıldığı Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher şu yorumu yaptı:

Çoğu gencin hayallerindeki mesleği öğretmenlik, avukatlık, veya yöneticilik gibi popüler ve geleneksel mesleklerin oluşturduğu küçük bir listeden seçiyor olması oldukça endişe verici. Anketler, çoğu gencin özellikle dijitalleşme sonucu doğan yeni mesleklerle ilgilenmediğini veya bu mesleklerden haberdar olmadıklarını gösteriyor.

Rapor sonuçları, gençler için güçlü mesleki eğitim olanakları sunan ülkelerde daha geniş kariyer hedefleri saptandığını belirlerken, Almanya ve İsviçre'de 10 gençten yalnızca dördü en popüler 10 meslekten birinin hayalindeki meslek olduğunu söylüyor. Buna karşın, Endonezya'da kızların yüzde 52'si ve erkeklerin yüzde 42'si yöneticilik, öğretmenlik ve kızlarda doktorluk, erkeklerde silahlı kuvvetler olmak üzere en popüler üç meslekten birini tercih ediyor. Rapora göre, Almanya'da gençlerin daha geniş kariyer ilgileri olduğu ve bu, iş piyasası taleplerindeki gerçek modeli daha iyi yansıtıyor.

PISA sonuçlarına göre cinsiyet güçlü bir etken olmaya devam ederken, PISA testlerinde daha yüksek not alanlar arasından bilim ve mühendislik alanlarına erkeklerin kızlara göre daha ilgili olduğu görülüyor. Veriler, yüksek not alanların her zaman kendilerine büyük hedefler belirlemediğini de ortaya koyarken, daha dezavantajlı ülkelerde yüksek not alan gençlerin, daha avantajlı ülkelerde yüksek not alan gençlere göre dört kat daha az hırslı hedefler belirlediklerini gösteriyor.