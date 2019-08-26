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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.08.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

OECD bölgesinde büyüme daraldı

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OECD bölgesinde büyüme daraldı

OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen reel GSYH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen reel GSYİH artışı, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 oldu.

OECD'nin 2019'ın ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0,5'e geriledi.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Japonya'da aynı dönemde büyüme yüzde eksi 0,7'den yüzde 0,4’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Bu yılın birinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde 0,8'den yüzde 0,5’e, Almanya'da da yüzde 0,4'den eksi yüzde 0,1'e ve Fransa’da yüzde 0,3'den yüzde 0,2'ye geriledi.

İtalya’da bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,1 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0’a ve İngiltere'de ise büyüme yüzde 0,5’den eksi yüzde 0,2'ye düştü.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde büyüme, sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,4’ten yüzde 0,2’ye geriledi. Geçici rakamlara göre, OECD bölgesinde bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranı yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran, 2018'nin ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 olmuştu.

OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 1,7 artan GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 1,6 yükseliş kaydetti.

Yedi büyük ekonomi arasında ABD yüzde 2,3 ile çeyreklik en yüksek büyüme oranına sahip olurken, İtalya yüzde 0 ile en düşük büyüme oranına sahip ekonomisi oldu. 

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