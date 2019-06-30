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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Ödüllü balın üretim yöntemini torunlarına öğretiyor

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Ödüllü balın üretim yöntemini torunlarına öğretiyor

Mersin'de, Toros Dağları'ndaki yaylada arıcılık yapan ve ürünleriyle bugüne kadar birçok ödülün de sahibi olan 71 yaşındaki Şahbaz Çay, dedelerinden miras kalan bal üretim yöntemini torunlarına aktarıyor.

Kentte kış aylarında Akdeniz sahillerindeki tarihi Kızkalesi bölgesinde, yaz aylarında ise Toros Dağları'nda 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylası'nda arı yetiştiriciliği yapan Şahbaz Çay, Yörük olan dedelerinden öğrendiği arıcılığı torunlarına aşılamaya çalışıyor. 

Torunlarına kovan başında arı yetiştiriciliğinin önemi ve bal üretimi hakkında bilgiler veren Çay, yeni neslin de aile mesleğini sürdürmesini istiyor. 

Şahbaz Çay, yaptığı açıklamada, aile geleneği olarak yıllardır bal ürettiklerini belirterek, bu alanda katıldıkları yarışmalarda çok sayıda ödül aldıklarını kaydetti. 

Kaliteli bal üretmeyi şimdi de torunlarına anlatmaya başladığını aktaran Çay, "Torunlarım 9 yaşındaki Berat ile 7 yaşındaki Şahbaz'a bu işi küçük yaştan itibaren öğretmeye başladım. Çocuklarıma da o yaşlarda dedeleri öğretmeye başlamıştı. Torunlara arıcılık mesleğini Toroslar'ın zirvesinde öğretmeye çalışıyorum çünkü dedem de bana dedesinden öğrendiği arıcılığı aktardı." dedi. 

Eğriçayır Yaylası'nda üretilen balın 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde farklı kategorilerde 1 altın, 3 gümüş ve 1 de bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandığını, çeşitli yarışmalarda da ödül aldıklarını söyleyen Çay, bu yıl da eylül ayında Kanada'da yapılacak yarışmalara hazırlıklandıklarını ifade etti. 

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