Ödemeler gecikti
Alacak sigortası şirketi Atradius’un Eylül 2018 tarihli “Ödeme Davranışları Barometresi” raporunu açıkladı.
Rapora göre Türkiye, 2018’de Doğu Avrupa ülkeleri arasında gecikmiş ödemelerden en çok etkilenen ülke. Rapora göre Türkiye’de ortalama ödeme süresi geçen yıla göre bir hafta uzadı. Ödeme vadelerinde ve gecikmelerdeki değişikliklerin bir sonucu olarak Türkiye’deki ortalama ödeme süresi 2017 yılında 84 günken, 2018’de 91 güne çıktı. Bu rakam, araştırma kapsamındaki 7 Doğu Avrupa ülkesinde (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye ) ise ortalama 55 gün oldu.
Araştırmaya göre yurtiçi ödeme gecikmelerinin ana nedeni yüzde 67.2’lik oranla fonlama yetersizliği olarak gösterilirken, ikinci neden olarak ise yüzde 32.2’lik oranla alıcıların faturaları geç ödeyerek bir tür finansman enstrümanı haline getirmesi öne çıktı. Raporda 2018’in Türkiye için vade ertelemelerinin sıklaştığı ve ödeme gecikmelerinde artışların yaşandığı bir yıl olduğunun altı çizilirken, Türkiye, Doğu Avrupa ülkeleri arasında yüzde 36 ile tahsilat gecikmelerinin gelir kaybına yol açtığını bildiren katılımcı oranının en yüksek olduğu ülke oldu.
İNŞAAT BİRİNCİ
Türkiye’deki tedarikçiler en yavaş ödeme yapan müşterilerinin, dayanıklı tüketim malları ve inşaat sektöründeki müşterileri olduğunu; vadeden sonra ortalama 37 ile 42 gün içerisinde ödeme yaptıklarını belirtti. Gelecek dönemlere bakarak, dayanıklı tüketim malları sektöründeki katılımcıların yüzde 34’ü ve inşaat sektöründeki katılımcıların yüzde 30’u ticari müşterilerinin ödeme davranışlarında bozulma bekliyor.
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