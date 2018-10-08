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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
08.10.2018 - 21:46, Son Güncelleme:

Ödemeler gecikti

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Ödemeler gecikti

Alacak sigortası şirketi Atradius’un Eylül 2018 tarihli “Ödeme Davranışları Barometresi” raporunu açıkladı.

Rapora göre Türkiye, 2018’de Doğu Avrupa ülkeleri arasında gecikmiş ödemelerden en çok etkilenen ülke. Rapora göre Türkiye’de ortalama ödeme süresi geçen yıla göre bir hafta uzadı. Ödeme vadelerinde ve gecikmelerdeki değişikliklerin bir sonucu olarak Türkiye’deki ortalama ödeme süresi 2017 yılında 84 günken, 2018’de 91 güne çıktı. Bu rakam, araştırma kapsamındaki 7 Doğu Avrupa ülkesinde (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye ) ise ortalama 55 gün oldu.

Araştırmaya göre yurtiçi ödeme gecikmelerinin ana nedeni yüzde 67.2’lik oranla fonlama yetersizliği olarak gösterilirken, ikinci neden olarak ise yüzde 32.2’lik oranla alıcıların faturaları geç ödeyerek bir tür finansman enstrümanı haline getirmesi öne çıktı. Raporda 2018’in Türkiye için vade ertelemelerinin sıklaştığı ve ödeme gecikmelerinde artışların yaşandığı bir yıl olduğunun altı çizilirken, Türkiye, Doğu Avrupa ülkeleri arasında yüzde 36 ile tahsilat gecikmelerinin gelir kaybına yol açtığını bildiren katılımcı oranının en yüksek olduğu ülke oldu.

İNŞAAT BİRİNCİ

Türkiye’deki tedarikçiler en yavaş ödeme yapan müşterilerinin, dayanıklı tüketim malları ve inşaat sektöründeki müşterileri olduğunu; vadeden sonra ortalama 37 ile 42 gün içerisinde ödeme yaptıklarını belirtti. Gelecek dönemlere bakarak, dayanıklı tüketim malları sektöründeki katılımcıların yüzde 34’ü ve inşaat sektöründeki katılımcıların yüzde 30’u ticari müşterilerinin ödeme davranışlarında bozulma bekliyor.

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