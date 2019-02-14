Cari işlemler verisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre Aralık ayında cari açık 1.44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise 27.63 milyar dolar düzeyince cari açık gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 6.313 milyon ABD doları azalarak 1.437 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 27.633 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.



Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Aralık ayında 2.451 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.505 milyon ABD doları fazla verdi.



Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.861 milyon ABD doları azalarak 1.683 milyon ABD dolarına geriledi.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon ABD doları tutarında artarak 898 milyon ABD dolarına yükseldi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon ABD doları azalarak 883 milyon ABD doları oldu.



İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon ABD doları azalarak 136 milyon ABD dolarına geriledi.



FİNANS HESABI



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon ABD doları artarak 803 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1.840 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.



Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 518 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.585 milyon ABD doları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 991 milyon ABD doları net azalış kaydetti.



Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.999 milyon ABD doları, 51 milyon ABD doları ve 282 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.



Resmi rezervlerde bu ayda 860 milyon ABD doları rezerv artışı gözlendi.



YIL SONU GÜNCELLEMELERİ



“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2014 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkiledi.



Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2014 yılında 600 milyon ABD doları, 2015 yılında 263 milyon ABD doları, 2018 Ocak-Kasım döneminde 1.151 milyon ABD doları azalış ve 2016 ile 2017 yılında sırasıyla 135 milyon ABD doları ve 58 milyon ABD doları artış göstermiş olup, toplam 1.821 milyon ABD doları azalış gösterdi.