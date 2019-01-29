Ödeme yapmak için son 3 gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi sona eriyor.
Türkiye'de otomobil sahiplerinin ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son 3 güne girildi. Araç yaşı, motor hacmi ve fiyatına göre belirlenen MTV için ilk taksit son ödeme günü 31 Ocak 2019.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödemesi internet vergi dairesi, vergi daireleri ve bankalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde hem bankaların kredi kartlarına uyguladığı taksit avantajı ortadan kalkıyor hem de faiz işleme giriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle