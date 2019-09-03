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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Ödeme emri geldi’ ne yapacaksınız?

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
‘Ödeme emri geldi’ ne yapacaksınız?

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı “ödeme emri” geldiğinde ne yapılması gerektiğine ilişkin bir broşür hazırladı.

Ödeme emri vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenleniyor. Kamu alacağı devlete, il özel idarelerine ve belediyelere olan vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası, gecikme zammı olarak tanımlanıyor. Ödeme emrinin düzenlenmesi kamu alacağının tahsilatı için işlemlere başlanıldığını gösteriyor. Ödeme emri geldiğinde 15 gün içinde ya borcun ödenmesi ya da mal bildiriminde bulunulması gerekiyor. Borçlu eğer haklı olduğunu düşünüyorsa ödeme emrine karşı dava açabiliyor. İşte Maliye size emir gönderirse yapabilecekleriniz:

1- Borçlu eğer ödeme yapmayacaksa yine 15 gün içinde mal bildirimi yapmak zorunda. Broşürde mal bildirimi, “Amme borçlusunun, amme alacağını karşılayacak miktarda, gerek kendi elindeki gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarının nev’ini, mahiyetini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir” şeklinde anlatıldı.

2- Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması yeterli oluyor. Broşürde, “Mal bildirimi servet beyanı olmadığından, borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması yeterlidir. Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması mümkün değildir” notu da düşüldü.

3- Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi de mal bildirimi hükmünde kabul ediliyor. Bunun için de vergi dairesine bildirim yapılması gerekiyor. Borçlunun, mal bildiriminde gösterdiği mallarının borcuna yetecek miktarı vergi dairesi tarafından haciz olunuyor.

DAVA DA AÇILABİLİR

4- Yapılan takibat sonunda borçlu borcunu ödemezse vergi dairesince haciz olunan mallar satışa çıkarılıp kamu alacağı tahsil ediliyor. Mallarından bir kısmını mülkünden çıkarıp, gizleyerek borcun ödenmesini engelleyenler altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.

5- Ödeme emrini alan borçlu böyle bir borcunun olmadığı, borcunu kısmen ödediği, borcun zamanaşımına uğradığı iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabiliyor. Ödeme emrinde yer alan borcun bir kısmına da dava açılabiliyor. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve tutarının açıkça gösterilmesi gerekiyor. Aksi halde dava açılmamış sayılıyor.

6- Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam ediyor. Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı yüzde 10 zamla tahsil ediliyor.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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