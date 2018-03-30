Odea Bank Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOdea Bank Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı
GeriEkonomi Odea Bank Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
30.03.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Odea Bank Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Odea Bank Genel Müdürlüğü görevine Mert Öncü atandı

 Odea Bank Yönetim Kurulu, Türk bankacılık sektörünün deneyimli yöneticilerinden Mert Öncü’yü, Lübnan merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank'a 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atadı.  

Bankacılık sektörünün çeşitli kademelerinde 24 yıllık deneyime sahip ve bu süre içinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Öncü (48), 2011 yılından bu yana, Yapı ve Kredi Bankası’nın Hazine ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu. Daha önce Yapı ve Kredi Bankası’nda Para ve Döviz Piyasaları Grup Direktörü olarak çalışan Öncü, kariyerine Koçbank’ta başladı.Mert Öncü, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, 1993-1994 yılları arasında aynı zamanda öğretim görevlisi olarak çalıştığı DePaul Üniversitesi’nden MBA ve 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı.

Mert Öncü’nün yeni Genel Müdür olarak atanmasıyla ilişkin yazılı açıklamasında Odea Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Bank Audi Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Samir Hanna şöyle dedi: "Bank Audi Yönetim Kurulu adına, Mert Öncü’nün Odea Bank ve Bank Audi Grubu’na katılmasından dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. Odea Bank, altı yıldır sürdürdüğü faaliyetleriyle kendisini Türkiye'nin en yenilikçi ve en rekabetçi bankalarından biri haline getirdi. Mert Öncü’nün, yüksek performansı ve liderlik özellikleriyle, Odea Bank'ın bir sonraki gelişme ve büyüme aşamasına önderlik edeceğine inancım sonsuz.”

Mert Öncü ise yaptığı açıklamada; " Bu önemli gelişim aşamasında Odea Bank ailesine katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Paydaşlarımızla müşterilerimizin yararına olacak ve Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunacak şekilde, Odea Bank’ın müşteri sayısını ve piyasa erişimini artırmak için yeni iş arkadaşlarımla yakın bir çalışma içinde bulunacağım” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Tüfenkci'den Çiftlik Bank açıklaması

Bakandan taşeron açıklaması: Kadroya geçen taşerona yüzde 10 zam yapılacak

140 milyarlık KDV iadesinden vazgeçildi

Taksiciler plaka kiralarında indirim istiyor