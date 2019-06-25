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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.06.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi

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ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar Otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup, sağlanacak olan bu can suyu yaratılmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılında alınan önlemlerin, otomotivde faaliyet gösteren tüm paydaşların geçiş sürecini kolaylaştıracağı, yarattığı olumlu etki ile ekonomiye, istihdama yarar sağlamaya devam edeceği düşünülmektedir” açıklamasında bulundu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

Bilaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörüne ve sektör beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yapılan bazı düzenlemelerin sektöre olumlu yansıdığını belirten Bilaloğlu, "Geride bıraktığımız 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırmıştı. İhtiyaçlara cevap veren düzenlemeler, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildi. Kısaca hatırlayacak olursak hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektörümüze uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da güncellendi. Bu düzenleme ile alt vergi dilimlerinden daha fazla modelin faydalanması mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına da ilave süre tanındığını, uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını ve son olarak da hem hurda indirimine konu olan matrahlar hem de devamında hurda teşvik tutarlarının güncellendiğini anımsattı.

"İÇ PAZARIN ÖNEMİNİ DAİMA VURGULUYORUZ"
Alınan hızlı aksiyonlarla otomotiv sektörüne verilen desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Bilaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisi ve istihdamı yönünden otomotiv ekosisteminin devamlılığı büyük önem taşıyor. Ayrıca mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların gelmesi bakımından iç pazarın önemini daima vurguluyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2018 yılında yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 5 yıllık ocak- mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51,4 azaldı. Son yıllarda otomotiv sektöründe yaratılan iç pazarın, ana ve yan sanayinin üretim ve ihracat başarısında, ülkemizde otomotiv ticaretinin gelişiminde, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ile ülkemizdeki tüm paydaşlar açısından çok değerli. Otomotiv ekosisteminin, ticaretinin en önemli parçalarından olan ve yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir."

SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ
Sektörün beklentilerine de değinen Ali Bilaloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılında alınan önlemlerin, otomotivde faaliyet gösteren tüm paydaşların geçiş sürecini kolaylaştıracağı, yarattığı olumlu etki ile ekonomiye, istihdama yarar sağlamaya devam edeceği düşünülmektedir. Bu bakımdan önerimiz 2019 yıl sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup, sağlanacak olan bu can suyu yaratılmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." 

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