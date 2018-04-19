Otomotiv sektöründen erken seçim yorumu
TÜRKİYE ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünün iki önemli çatı örgütü erken seçime ilişkin Hürriyet’e değerlendirme yaptı.
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, erken seçim kararına yakın ve orta/uzun vade olarak bakmak gerektiğini belirterek, “Geçtiğimiz son 3-5 yıllık dönemi incelediğimizde seçimlerin ekonomik düzeni etkilemediğini görüyoruz. Makro ekonomik planlar değişmediği sürece ki beklentimiz o yönde, bir olumsuz etki beklemiyoruz. Diğer taraftan birçok açıdan da orta uzun vadede belirsizliğin ortadan kalkacağı bir sonuç yaratacaktır. Bu noktada da önemli olan sanayiyi büyüyecek, Türkiye yi global otomotiv arenasında vazgeçilmez kılacak önlemleri almaktır. Bu konuda OSD olarak bürokrasi ve ilgili siyasi karar alıcılarla görüşmelerimiz devam edecektir” dedi.
KURDA KÖPÜK GİDİYOR
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, seçimin öne çekilmesinden ziyade otomotiv satışlarını etkileyen faktörlerin yönünün önemli olduğunu belirterek, “Nedir bunlar? Kabaca Türkiye’nin büyümesi, faiz oranları ve döviz kurları. Dünden beri özelikle döviz kurları biriken köpüğü atıyor. Bu olumlu seyir tüm ekonomiyi ve dolaysıyla otomotiv sektörünün toplam pazar tahminini destekler“ yorumunu yaptı.
MARTTA BAŞKAN OLDULAR
Bünyesinde Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti ve Bentley gibi önemli markaları bulunduran Türkiye’nin en büyük otomotiv distribütörü Doğuş Otomotiv’in hem Yönetim Kurulu Başkanı hem de CEO’su olan Ali Bilaloğlu geçtiğimiz ay da 2010 yılından bu yana 4 dönem ODD Başkanı olan Mustafa Bayraktar’ın yerine başkan olarak seçilmişti. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’de aynı Bilaloğlu gibi 4 dönem başkan olan Kudret Önen yerine, OSD’nin Başkanı olmuştu.
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