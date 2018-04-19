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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
19.04.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Otomotiv sektöründen erken seçim yorumu

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Otomotiv sektöründen erken seçim yorumu

TÜRKİYE ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünün iki önemli çatı örgütü erken seçime ilişkin Hürriyet’e değerlendirme yaptı.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, erken seçim kararına yakın ve orta/uzun vade olarak bakmak gerektiğini belirterek, “Geçtiğimiz son 3-5 yıllık dönemi incelediğimizde seçimlerin ekonomik düzeni etkilemediğini görüyoruz. Makro ekonomik planlar değişmediği sürece ki beklentimiz o yönde, bir olumsuz etki beklemiyoruz. Diğer taraftan birçok açıdan da orta uzun vadede belirsizliğin ortadan kalkacağı bir sonuç yaratacaktır. Bu noktada  da önemli olan sanayiyi büyüyecek, Türkiye yi global otomotiv arenasında vazgeçilmez kılacak önlemleri almaktır. Bu konuda OSD olarak bürokrasi ve ilgili siyasi karar alıcılarla görüşmelerimiz devam edecektir” dedi.

KURDA KÖPÜK GİDİYOR

Otomotiv sektöründen erken seçim yorumu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, seçimin öne çekilmesinden ziyade otomotiv satışlarını etkileyen faktörlerin yönünün önemli olduğunu belirterek, “Nedir bunlar? Kabaca Türkiye’nin büyümesi, faiz oranları ve döviz kurları. Dünden beri özelikle döviz kurları biriken köpüğü atıyor. Bu olumlu seyir tüm ekonomiyi ve dolaysıyla otomotiv sektörünün toplam pazar tahminini destekler“ yorumunu yaptı.

MARTTA BAŞKAN OLDULAR

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti ve Bentley gibi önemli markaları bulunduran Türkiye’nin en büyük otomotiv distribütörü Doğuş Otomotiv’in hem Yönetim Kurulu Başkanı hem de CEO’su olan Ali Bilaloğlu geçtiğimiz ay da 2010 yılından bu yana 4 dönem ODD Başkanı olan Mustafa Bayraktar’ın yerine başkan olarak seçilmişti.  Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’de aynı Bilaloğlu gibi 4 dönem başkan olan Kudret Önen yerine, OSD’nin Başkanı olmuştu.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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