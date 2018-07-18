Odaş Yapı, hacizlere karşı koruma istedi
İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın bir süreden beri faaliyet gösteren Odaş Yapı konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin tedbir kararını kabul etti üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atadı.
SON zamanlarda artan, konkordato başvurularına bir yenisi eklendi. İnşaat firması Odaş Yapı Sanayi Ticaret AŞ, mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Mali yapısı zayıflayan ve mal varlıklarının muhafazası için Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Odaş Yapı'ya, üç aylık geçici konkordato kararı çıktı.
Şirkete ayrıca, alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak geçici komiser atandı. Şirket durumunun düzelmesi için, Mali müşavir Hayri Hakan Kıvanç, İcra İflas Uzmanı İbrahim Bukrek ve Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel görevlendirilen komiserler oldu.
Bir aile şirketi konumunda olan Odaş Yapı’nın sahipleri, uzun yıllardan beni inşaat malzemelerinin toptan ve perakende satışını yapıyor.
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