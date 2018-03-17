Odalarda rakipler netleşmeye başladı

Seçim sürecine kısa bir süre kala, Ankara ve İzmir’deki adaylar da netleşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta İzmir Ticaret Odası seçimleri için önemli bir açıklama yapıldı. Daha önce Zeki Yöndem ve eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası için adaylıklarını açıklamıştı. Ancak halen oda başkanlığı görevini yürüten Ekrem Demirtaş’ın aday olup olmayacağı konusu net değildi. Demirtaş bu belirsizliği geçen hafta kaldırdı ve aday olduğunu açıkladı.

İLK RESMİ ADAY

Açıklamasında yaklaşık 40 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ve sektörün sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Demirtaş, “Çünkü inşaat hareketlenirse, inşaatta işler iyi olursa onlarca sektör hareketlenir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sektörün önünün açılması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en önemli konularımızdan birisi olacak. Listemizin başında kentsel dönüşüm var” ifadelerini kullandı. Demirtaş, odanın 9 Nisan’da yapılacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerine 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan aday olacağını sözlerine ekledi.

Ankara Ticaret Odası için de ilk resmi aday, geçtiğimiz günlerde, ortaya çıktı. Nisan ayında yapılacak Ankara Ticaret Odası Başkanlığı seçimi için, Kutup Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kızılmeşe aday olduğunu açıkladı. 2016 yılının Aralık ayında yapılan ara seçimde, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e karşı yarışan ve seçimi kazanan Gürsel Baran ise, henüz resmi olarak adaylık açıklamasında bulunmadı. Baran’ın önümüzdeki günlerde adaylığını açıklaması bekleniyor.

8 BİN ÜYE VAR

Ankara Sanayi Odası’nda da mevcut başkan Nurettin Özdebir’in yeniden başkan olması bekleniyor. ASO bünyesindeki meslek komite seçimleri 4 Nisan’da yapılacak, 10 Nisan’da da yönetim belirlenecek. Bu kapsamda ilk turdan sonra süpriz adayların da çıkabileceği, ancak bunun düşük bir ihtimal olduğu ifade ediliyor. ASO bünyesinde bulunan 8 bin üyeden 3 bin 500’ü aidat ödemediği ve bu seçimlerde ilk kez uygulanacak olan 2 yıl şartı nedeniyle oy kullanamayacak. Getirilen yeni düzenlemeye göre, tüm oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için, seçim tarihi itibariyle en az 2 yıldır oda ve borsaya üye olma şartı aranacak.