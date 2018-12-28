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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.12.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Odadan üyelerine ferdi kaza sigortası hediyesi

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Odadan üyelerine ferdi kaza sigortası hediyesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Türkiye’de bir ilke imza atarak, 2018’in son günlerinde üyelerine yeni yıl hediyesi verdi. ATO, üyelerini yaşanacak kazalara karşı, ferdi kaza sigortası ile sigortaladı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetimi Kurulu olarak üyelere yönelik hizmetlerine yeni bir halka eklediklerini belirterek, “Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye’de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp, bir ilki gerçekleştirerek, ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası hediye ediyoruz” dedi.

ATO’nun üyelerine yönelik Ferdi Kaza Sigortası desteğinin tanıtımı amacıyla ATO Congresium Hizmet Binası’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri’nin de bulunduğu basın toplantısında konuşma yapan ATO Başkanı Baran, ATO’nun üyelerine yönelik olarak sürdürdüğü hizmetlerden söz etti. Oda olarak üyelerin ticaretlerini kolaylaştırmaya ve büyütmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını, bunun için sektörel toplantılar, paneller, çalıştaylar düzenlediklerini hatırlatan Baran, hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalardan da bahsetti. ATO üyelerine yönelik çalışmalara daha önce hiç yapılmamış bir çalışmayla yeni bir halka eklediklerini vurgulayan Baran, “Bu sigortayla, ticarette ve hayatın her alanında üyemizin yanında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyor, üreten, vergi veren, istihdam sağlayan üyelerimizi, gerek yolda, gerek işyerinde gerekse konutunda başına gelecek karşı ferdi kaza sigortasıyla güvence altına alıyoruz” dedi.

ÜYELERİ ÖDÜLLENDİRMİŞ OLACAĞIZ
Baran, ATO’nun üyelerine yaptığı Ferdi Kaza Sigortası’nın 100 bin TL’lik teminat içerdiğini bildirerek, bu destekten 1 Ocak 2018 tarihinde önce kurulan, faal ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin yararlanabileceğini söyledi. Baran, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek sigortadan yararlanmak için de 31 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanıdıklarını kaydetti. Baran, “Bu destekle üyelik yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren üyelerimizi ödüllendirmiş olacağız” diye konuştu.

SİGORTA KAZA DIŞINDA EK TEMİNATLARI DA KAPSIYOR
Baran, sigorta poliçesinin, standart poliçe risklerinin yanı sıra deprem, yangın, sel, terör, suda boğulma, bisiklet ve motosiklet kazası gibi ek teminatları da içerdiğini ifade etti. Üyelerin bu destekten nasıl yararlanacağını da bildiren Baran şunları söyledi:

“Sigorta poliçelerinin geçerli olması için üyelerimizin Ankara Ticaret Odası internet sitesine girerek, bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Kaza ya da vefat durumunda üye ya da varisleri Odamıza başvuruda bulunarak işlemlerini başlatabilecek”

"HAYATIN VE TİCARETİN DEVAMI İÇİN ÜYELİRİMİZİN YANINDAYIZ”
Baran, yaptıkları çalışmayla üyelerine Ankara Ticaret Odası’nın desteğinin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini belirterek, “Ferdi kaza sigortası, bireysel bir sigorta ancak bizim üyelerimizle kenetlenmemizi sağlayacak. Hayatın ve ticaretin devamı için üyelerimizin yanında olduğumuzu gösterecek. Üyelerimizin yarına daha da güvenle bakmasını sağlayacak” diye konuştu.

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