Odada yıldız doğuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOdada yıldız doğuyor
GeriEkonomi Odada yıldız doğuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Odada yıldız doğuyor

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Odada yıldız doğuyor

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve Amerikalı şarkıcı Billie Eilish ve çok daha fazlası... Bu isimlerin ortak noktası, odalarında yaptıkları şarkılarla ünlü olmaları. Akıllı telefonlarla veya tabletlerle bile müzik besteleyebilmek, şarkı kaydedebilmek mümkün. Yani büyük stüdyolara en azından başlangıçta gerek kalmıyor. Hatta belki de artık bilgisayarlara bile... Enstrümanların bağlanabileceği küçük cihazları almak, ses düzenleme uygulamalarını indirmek yeterli. Online müzik platformlarıyla da yaptığınız müzikleri yayınlamak oldukça basit. Küçük bir odadan Türkiye’ye hatta dünyaya sesinizi duyurabilirsiniz. Biz de bu hafta odanızdan sizi yıldız çıkaracak teknolojik ürünleri araştırdık.

Odada yıldız doğuyor

DOKUNMATİK MİDİ KLAVYE

Büyük klavyeler yerini artık dokunmatik modellere bırakıyor. Dokunmatik midi klavye denilince akla gelen ilk şirket ise ‘Roli’. Geliştirdiği ‘Lightpad BLOCK’ modeli, dokunmatik ‘5D’ teknolojiye sahip. Bu sayede müzisyenler, ara tonları bile kolaylıkla yakalayabiliyor. Davul ve perküsyonlardan melodik flütlere kadar geniş ses seçenekleri, modelin yüzeyine bastırma, dokunma, kaydırma ve sürdürme gibi doğal parmak hareketleriyle sağlanabiliyor. Farklı sesleri kullanabilmek için ise başka bir Lightpad BLOCK satın alarak elinizdekiyle birleştirebilirsiniz. Modeli, Wi-Fi üzerinden Noise uygulamasıyla çalıştırarak, müzik prodüksiyonunuzu istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. 1.193 TL 

Odada yıldız doğuyor

ODA GÜRÜLTÜSÜNÜ AZALTIYOR

Olmazsa olmazlar listesinin başında mikrofonlar var. Mikrofonların satış fiyatları çok değişken. Binlerce liraya da modeller var, ekonomik olan seçenekler de. Odanızda kayıt yapmaya yeni başlıyorsanız, bütçenizi sarsmayacak, ancak iyi bir performans elde edeceğiniz Cad Audio’nun ‘U37SE-OR’ modelini tercih edebilirsiniz. USB girişe de bağlanabilen model, oda yankılanmasını azaltan bir teknolojiye sahip. Kayıt sırasında düşük frekanslı gürültüyü de ortadan kaldıran model, geniş kapsüllü bir alıcıya sahip. 849 TL

Odada yıldız doğuyor

CEBE SIĞAN SES KARTI

Hem çalıp hem söylüyorsanız bunu dijital dünyaya aktarmanız için bir ses arabirimi yani ses kartı gerekiyor. Yeni nesil cihazlarla birlikte ses kartları da kompakt hale geldi. Apogee’nin geliştirdiği ‘ONE+ONE’ modeli bunlardan biri. Hem mikrofon hem de enstrüman girişi bulunan modelinin üzerinde ayrıca bir de kulaklık çıkışı bulunuyor. Performansınız sırasında kayıtlarınızı duyabiliyorsunuz. Modeli, hem akıllı cihazlarınızda hem de bilgisayarlarınızda kullanabiliyorsunuz. Hatta USB-C girişinin bulunması da yeni modellerle uyumlu olarak çalışmasını sağlıyor. 2 bin 549 TL 

Odada yıldız doğuyor

AKUSTİK GİTAR ÇALANLARA

En çok çalınan enstrümanların başında şüphesiz akustik gitarlar var. Akustik gitarınızla çaldıklarınızı, daha temiz bir şekilde kaydetmek istiyorsanız, ‘IK Multimedia iRig Acoustic’ tam sizin için. Akustik gitarlara kolaylıkla monte edilebilen alıcı kısmını akıllı telefonunuza veya tabletinize bağlıyorsunuz. AmpliTube Acoustic uygulamasını indiriyorsunuz ve her şey tamam. Çaldıklarınız bu uygulama üzerinden kaydediliyor. Şirketin iddiasına göre kayıt kalitesine stüdyolara yakın. Aldığınız kayıtları kolaylıkla profesyonel yazılımlara aktarabiliyorsunuz. Odasında müzik yapanlar kadar hareket halindeki müzisyenler için de birebir. 199 TL

Odada yıldız doğuyor

REFERANS HOPARLÖR ŞART

Odanızda müzik kaydınızı yaptınız. Bu kaydı doğru şekilde dinlemek için referans monitör hoparlörü şart. Yani evinizdeki standart hoparlörle dinlemek sizi yanıltacaktır. İki farklı seçeceği değerlendirebilirsiniz. Biri hoparlörler. Diğeri de referans kulaklıklar. Konumuz odalar olunca, biz de kulaklık modellerini ele aldık. Roland’ın ‘RH-A7 BK’ modeli, yeni başlayanlar için uygun modellerden biri. 10 Hz ile 25 bin Hz arasında ses frenkanslarına tepki verebilen modelin duyarlılığı ise 97 db olarak açıklanıyor. 200 gramlık ağırlığa sahip. Açık izolasyonlu olması da kulaklıkları kulağınızdan kaldırmadan dışarıdaki sesleri duyabilmenizi sağlıyor. 497 TL

DÜZENLEME YAZILIMINI UNUTMAYIN

Satın aldığınız ekipmanlar kadar kullandığınız düzenleme yazılımları da çok önemli. Bu noktada karşınıza pek çok seçenek çıkabilir. Öne çıkanlar arasında FL Studio, Ableton, Steinberg Cubase ve Avid Pro Tools yer alıyor. Tabii ki bu yazılımlar profesyonel ve ücretli. Ücretsiz olarak sunulan yazılımlar arasında dikkatimizi Apple’ın GarageBand’i çekiyor. Mac bilgisayarların yanı sıra iPad ve iPhone gibi akıllı cihazlar üzerinden kullanılabilen GarageBand’in işinizi görebileceğini söyleyebiliriz.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Lüks içinde yaşıyorlardı... Kriz onları vurdu! Çalışmalar durdu
Bakan Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan araç sayısını açıkladı
Enerji kimlik belgesi için son tarih yaklaşıyor
Bakanlık SMS ile uyarılara başladı! Yaptırmayana 1546 lira ceza