Odada yıldız doğuyor





DOKUNMATİK MİDİ KLAVYE

Büyük klavyeler yerini artık dokunmatik modellere bırakıyor. Dokunmatik midi klavye denilince akla gelen ilk şirket ise ‘Roli’. Geliştirdiği ‘Lightpad BLOCK’ modeli, dokunmatik ‘5D’ teknolojiye sahip. Bu sayede müzisyenler, ara tonları bile kolaylıkla yakalayabiliyor. Davul ve perküsyonlardan melodik flütlere kadar geniş ses seçenekleri, modelin yüzeyine bastırma, dokunma, kaydırma ve sürdürme gibi doğal parmak hareketleriyle sağlanabiliyor. Farklı sesleri kullanabilmek için ise başka bir Lightpad BLOCK satın alarak elinizdekiyle birleştirebilirsiniz. Modeli, Wi-Fi üzerinden Noise uygulamasıyla çalıştırarak, müzik prodüksiyonunuzu istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. 1.193 TL

ODA GÜRÜLTÜSÜNÜ AZALTIYOR



Olmazsa olmazlar listesinin başında mikrofonlar var. Mikrofonların satış fiyatları çok değişken. Binlerce liraya da modeller var, ekonomik olan seçenekler de. Odanızda kayıt yapmaya yeni başlıyorsanız, bütçenizi sarsmayacak, ancak iyi bir performans elde edeceğiniz Cad Audio’nun ‘U37SE-OR’ modelini tercih edebilirsiniz. USB girişe de bağlanabilen model, oda yankılanmasını azaltan bir teknolojiye sahip. Kayıt sırasında düşük frekanslı gürültüyü de ortadan kaldıran model, geniş kapsüllü bir alıcıya sahip. 849 TL

CEBE SIĞAN SES KARTI

Hem çalıp hem söylüyorsanız bunu dijital dünyaya aktarmanız için bir ses arabirimi yani ses kartı gerekiyor. Yeni nesil cihazlarla birlikte ses kartları da kompakt hale geldi. Apogee’nin geliştirdiği ‘ONE+ONE’ modeli bunlardan biri. Hem mikrofon hem de enstrüman girişi bulunan modelinin üzerinde ayrıca bir de kulaklık çıkışı bulunuyor. Performansınız sırasında kayıtlarınızı duyabiliyorsunuz. Modeli, hem akıllı cihazlarınızda hem de bilgisayarlarınızda kullanabiliyorsunuz. Hatta USB-C girişinin bulunması da yeni modellerle uyumlu olarak çalışmasını sağlıyor. 2 bin 549 TL

AKUSTİK GİTAR ÇALANLARA



En çok çalınan enstrümanların başında şüphesiz akustik gitarlar var. Akustik gitarınızla çaldıklarınızı, daha temiz bir şekilde kaydetmek istiyorsanız, ‘IK Multimedia iRig Acoustic’ tam sizin için. Akustik gitarlara kolaylıkla monte edilebilen alıcı kısmını akıllı telefonunuza veya tabletinize bağlıyorsunuz. AmpliTube Acoustic uygulamasını indiriyorsunuz ve her şey tamam. Çaldıklarınız bu uygulama üzerinden kaydediliyor. Şirketin iddiasına göre kayıt kalitesine stüdyolara yakın. Aldığınız kayıtları kolaylıkla profesyonel yazılımlara aktarabiliyorsunuz. Odasında müzik yapanlar kadar hareket halindeki müzisyenler için de birebir. 199 TL

REFERANS HOPARLÖR ŞART

Odanızda müzik kaydınızı yaptınız. Bu kaydı doğru şekilde dinlemek için referans monitör hoparlörü şart. Yani evinizdeki standart hoparlörle dinlemek sizi yanıltacaktır. İki farklı seçeceği değerlendirebilirsiniz. Biri hoparlörler. Diğeri de referans kulaklıklar. Konumuz odalar olunca, biz de kulaklık modellerini ele aldık. Roland’ın ‘RH-A7 BK’ modeli, yeni başlayanlar için uygun modellerden biri. 10 Hz ile 25 bin Hz arasında ses frenkanslarına tepki verebilen modelin duyarlılığı ise 97 db olarak açıklanıyor. 200 gramlık ağırlığa sahip. Açık izolasyonlu olması da kulaklıkları kulağınızdan kaldırmadan dışarıdaki sesleri duyabilmenizi sağlıyor. 497 TL

DÜZENLEME YAZILIMINI UNUTMAYIN

Satın aldığınız ekipmanlar kadar kullandığınız düzenleme yazılımları da çok önemli. Bu noktada karşınıza pek çok seçenek çıkabilir. Öne çıkanlar arasında FL Studio, Ableton, Steinberg Cubase ve Avid Pro Tools yer alıyor. Tabii ki bu yazılımlar profesyonel ve ücretli. Ücretsiz olarak sunulan yazılımlar arasında dikkatimizi Apple’ın GarageBand’i çekiyor. Mac bilgisayarların yanı sıra iPad ve iPhone gibi akıllı cihazlar üzerinden kullanılabilen GarageBand’in işinizi görebileceğini söyleyebiliriz.