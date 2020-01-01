Ocakta gündem yoğun

Uzun süredir ertelenen esnaf ahilik sandığı da bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. Esnaf için işsizlik sigortası maaşı da devreye sokacak sistem kapsamında, esnaftan her ay kesinti yapılması gerekiyor. Yasaya göre esnaf, her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2 pay ödeyecek. Devlek katkısı da yüzde 1 olacak. Bu durumda 2020 yılında en düşük ahilik fonu kesintisi 58 lira olacak. Devlet de en düşük kesinti halinde 29 liralık katkı da bulunacak.

ASKIYA ALINACAK

Daha önce alınan kararla, Genel Sağlık Sigortası’nda prim borcu olanların da 31 Aralık 2019’a kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi kolaylığı getirilmişti. Son dakikada sürpriz bir düzenleme Resmi Gazete’de yer almazsa, Genel Sağlık Sigortası’ndaki geçiş dönemi bitmiş olacak. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşlar, primlerini kendileri ödeyerek genel sağlık sigortalısı olacak. Borçlu oldukları durumda ise GSS imkanları askıya alınacak. Son yapılan açıklamalarda bu kapsama 5 milyon kişiye girebileceği belirtiliyor. Yılın ilk önemli toplu sözleşme süreci ise metal sektöründe olacak. Ocak ayında hızlanması beklenen süreç, Renault, Tofaş, Ford, Mercedes, MAN, Arçelik, Bosch gibi sektörün dev firmalarını içeriyor.