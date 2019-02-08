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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.02.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Ocak'ta en fazla Borsa İstanbul kazandırdı

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Ocak'ta en fazla Borsa İstanbul kazandırdı

TÜİK, yatırım araçlarının reel getiri oranlarının istatistiğini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında Borsa İstanbul diğer yatırım araçlarını geçerek liderliğe oturdu.

Ocak ayında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,99, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,36 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,71, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,21, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,03, Euro yüzde 0,92 ve dolar yüzde 0,57 oranında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,09, DİBS yüzde 2,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,42, euro yüzde 0,31 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 0,04 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,51 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,94 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,46 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 31,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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