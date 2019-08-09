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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.08.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

O ülkeden Van'a resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı

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O ülkeden Van'a resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı

Ülkelerindeki yaz tatilini değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, bayram öncesi esnafın yüzünü güldürdü.

Yaz tatilini fırsat bilen İranlı turistler, Van’a akın ediyor. Van'daki otelleri dolduran İranlılar; mağazalardan alışveriş yapıyor, kent merkezindeki restoranları tercih ediyor. Tarihi yerleri ziyaret etmeyi de ihmal etmeyen İranlılar, Van Gölü’nde yüzerek tatilin keyfini çıkarıyor. İranlıların yoğunluğunun eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden turizmciler, bunun 365 güne sığdırılması için çalışmalara devam ettiklerini söylediler.

O ülkeden Vana resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Bu yıl hem yerli hem İranlı sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Hatta bu artış bazen istatistiki bilgelere de yansıyamamaktadır. Çünkü 1+1 ve rezidanslar maalesef kayıt dışı kalmakta, aldığımız istatistiki bilgilere yansıyamamakta ve Van’a gelen yerli ve yabancı turist sayısının da istatistik anlamında istenilen sayıyı bulamamasına neden olmaktadır. Keşke bu yoğunluğu 365 güne sığdırabilsek ve kış turizmini de bu memlekette sağlayabilsek” dedi.
O ülkeden Vana resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı
İranlı turistlerin artık Antalya ve İstanbul gibi batı illeri yerine Van’ı tercih ettiklerini vurgulayan Elite World Van Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Salih Çiftçi, “İranlı misafirlerimiz ekonomik sıkıntılar nedeniyle İran’a daha yakın ve iki saatlik bir mesafede bulunan Van’a kolay gelmekteler. Bunun yanında artık aradıkları her şeyi Van’da bulabiliyorlar. 
O ülkeden Vana resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı
Daha önceleri misafirlerimiz Van’da birçok şeyden yoksundu. Gerek Van Gölü’ndeki turizm olsun gerekse alışveriş konusunda yaşadıkları sıkıntılar olsun birçok konuda eksik kalabiliyorduk. Son dönemlerde çok şükür Van ili artık güzel şeyler yaşamakta ve örnek olmaktadır. Bu nedenle İranlı misafirlerimiz artık Van’ı tercih etmekte ve bu yükselerek devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
O ülkeden Vana resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı
Esnaf Erdal Çakar da, İranlılar, Iraklılar ve Azerbaycanlıların Van için bulunmaz bir nimet olduğunu belirterek, “Bu hem onlar hem de bizler için bir avantajdır. Çünkü bir ülkeden bir ülkeye gittiğiniz zaman dil, kültür sorunu yaşamıyorsunuz. Bu anlamda Türkiye çok güzeldir. Van da ‘Number One’dır. Yani bir numaradır. Bu anlamda herkesi Van’a bekliyoruz” şeklinde konuştu.
O ülkeden Vana resmen akın ettiler... Adım atacak yer kalmadı

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