O ülkeden milyonlarca kişi geldi! Artış bekleniyor...

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında sürekli olarak bir artış olduğunu belirterek, "İstanbul, Ukraynalı turistler için giderek daha önemli bir destinasyon haline geldi. Bu sene İstanbul'a gelen Ukraynalı turist sayının artacağını düşünüyorum." dedi.



Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Gaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 2018'de 1,4 milyona yakın Ukraynalı turistin geldiğini söyledi.

Antalya'nın, Ukraynalılar tarafından en çok tercih edilen popüler bir şehir olduğunu belirten Gaman, şöyle konuştu:

"İkili ilişkilerin güçlenmesi turizm üzerinde direkt olarak olumlu etki yaratıyor. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi bir artış var. İstanbul son yıllarda Ukraynalı turistler için giderek daha önemli bir destinasyon haline geldi. Bu sene İstanbul'a gelecek Ukraynalı turist sayısının artacağını düşünüyorum. Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesinin kurulması İstanbul'u aslında daha ilgi çekici hale getirdi. Ayrıca Ayasofya Müzesi için Ukraynaca sesli rehber hizmetini hazırladık. Dolmabahçe Sarayı ve diğer önemli mekanlar için de hazırlamaya devam ediyoruz."

Türkiye'nin Ukraynalılar tarafından tercih edilme nedenlerine değinen Gaman, Türkiye'deki otellerin ve genel olarak hizmet kalitesinin çok daha iyi ve İtalya, Yunanistan gibi ülkelere göre fiyat olarak da avantajlı olduğunu dile getirdi.

Gaman, Türkiye'den Ukrayna'ya yönelik turizm faaliyetlerine de değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'den Ukrayna'ya giden turistleri de en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Ülkemize gelen Türk turist sayısı da artıyor ve turizm acentelerinin anlaşmaları ve kampanyaları da günden güne gelişiyor. Geçen yıl 300 bine yakın Türk turisti ağırladık. Bu sayının da bu sene artacağını düşünüyorum. Türkiye'den Ukrayna'ya direkt uçuşların sayısının artmasının ve vizenin olmamasının bu durumda önemli bir yeri var. Bir saatten biraz fazla sürede Ukrayna'dasınız. Ayrıca uçak biletleri de uygun. "

"KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ÜLKELER ARASINDAKİ KÖPRÜLERDİR"

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Gaman, turizmin yanında kültürel faaliyetlerin de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğinin altını çizdi.

Gaman, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle kültürel anlamda gelişmeye çok müsait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Ukraynalı sanatçıların, ressamların Türkiye'ye gelmesi için kolaylıklar sağlıyoruz ve zaman zaman sergi ve konserler düzenliyoruz. Önümüzdeki dönemde etkinliklerimizi daha da artıracağız. Kültürel etkinlikler ülkeler arasındaki köprülerdir ve ilişkileri gerçekten kuvvetlendiriyor. Örneğin Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 7 tanınmış ressam 10 gün Türkiye'de kaldıktan sonra İstanbul'dan aldıkları ilhamla ürettikleri tabloları sergileme fırsatı buldu. Bu tablolar Beşiktaş Akaretler'deki bir sergi salonunda 2 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Bu tarz çalışmalara daha fazla ağırlık vermek istiyoruz."



