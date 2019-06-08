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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.06.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

O ülkeden gelenler milyonları bulacak! Yeni rekor yolda...

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O ülkeden gelenler milyonları bulacak! Yeni rekor yolda...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜROB ve THY iş birliğiyle turizm pazarlarında seçenekleri genişletmek amacıyla Ukrayna’da gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri meyvelerini vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Ukrayna’daki tanıtım etkinliklerinin etkisiyle Ukrayna’dan gelen turist sayısının bu yıl 1,5 milyonu aşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜROB ve THY iş birliğiyle turizm pazarlarında seçenekleri genişletmek amacıyla Ukrayna’da gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri meyvelerini vermeye başladı.

Her pazarın koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri kapsamında Ukrayna’da Kiev ve Odessa’dan sonra üçüncü workshop çalışmasına da Kharkiv’de imza atıldı. Ukraynalı turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda 3 saat içinde 980 bire bir görüşme gerçekleştirildi.

Bu kapsamdaki tanıtım çalışmalarında pilot ülke olarak belirlenen Ukrayna turizm pazarı, turizmciler açısından başarı öyküsü olma yolunda hızla ilerliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ukrayna’dan gelen turistlerin Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih etmeye başladığına dikkati çekti.

Bu yıl Ukraynalı turist sayısının yeni bir rekor kırmasını beklediklerini belirten Eresin, “2018 yılında Türkiye’ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu rakam bu yılın ilk 4 ayında yüzde 14 artışla 211 bin olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla Ukraynalı turist sayısının 1,5 milyonu aşmasını bekliyoruz. Türkiye ağırlıklı olarak yaz aylarında plaj turizmi odaklı ziyaret edilse de İstanbul, Kayseri, Kapadokya, İzmir ve Sapanca’nın yoğun ilgi görmesiyle aslında bütün bir seneye yayılan potansiyel gözlemleniyor.” ifadelerini kullandı.

Eresin, şunları kaydetti:
"Birliğimizin Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, hedef pazarlara yönelik özel workshop programlarına başlamıştık. Geçen yıl sonunda oldukça yoğun ve nitelikli katılımlar ile Kiev ve Odessa’da iki organizasyon gerçekleştirildi. Pazardan gelen talepler neticesinde Ukrayna’da üçüncü workshop etkinliği yine Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonu, THY ve TÜROB iş birliğiyle Kharkiv’de düzenlendi. Organizasyonda İstanbul, Kayseri, Kapadokya, Sakarya (Sapanca) ve İzmir'den 19 otel ve 1 seyahat acentesi ile Ukrayna Seyahat Acentaları Birliği, Alliance Tour, Coral ve Alf Tour’un katılım sağladı.

Yaklaşık 245 Ukraynalı seyahat acentesi ve tur operatörünün davetli olarak geldi. Ukrayna’da seyahat sektörüne yayın yapan başta Bambarbia TV olmak üzere çeşitli medya organları tarafından organizasyon süresince haber, yorum ve röportajlar yapıldı. 3 saat süren workshop etkinliğinde toplam 980 adet karşılıklı iş görüşmesi ile rekor kırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katılım sağladığı etkinliğin galasında ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu sahne aldı.”

Eresin, İzmir’in de bu üçüncü workshop’a dahil edildiğini ifade ederek, “Zira geçen yıl Pegasus Havayolları tarafından başlatılan Kiev-İzmir direkt seferlerinden sonra bu kez de Ukrayna Havayolları (Ukraine International Airlines) 15 Haziran 2019 itibarıyla Kiev-İzmir arasında seferlere başlıyor. Uçuşlar günde bir sefer olmak üzere haftanın her günü olacak. Bu seferlerin başta İzmir olmak üzere Bodrum, Çeşme ve Didim turizmine olumlu olarak yansımasını düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

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