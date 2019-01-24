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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

O ülkeden büyük talep! 82 bin metrekarenin 76 binini satın aldılar

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O ülkeden büyük talep! 82 bin metrekarenin 76 binini satın aldılar

Doğu Karadeniz’e akın eden Araplar, Ordu’dan mülk alma yarışına girdi. 2017 yılında 34 Arap uyruklunun mülkiyet satın aldığı Ordu’da 2018 yılında 66 yabancıya 82 bin metrekare satış yapıldı. 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkulün 76 bini 37 Arap uyruklu turiste satıldı.

Ordu’da son üç yıldır yaşanan turizm hareketliliği yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul satışlarına da yansıdı. 2018 yılında 66 yabancı uyruklu 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkul alırken en fazla 34 Suudi Arabistan uyruklu turiste gayrimenkul satışı yapıldı.

Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2015 yılında Ordu il ve ilçelerinde toplam 44 yabancı uyruklu kişinin toplam 5 bin metrekarelik gayrimenkul ve arsa alımı gerçekleştirdiği Ordu’da rakamlar 2018 yılında adeta katlandı.

ÇİNLİ BİLE MÜLKİYET SATIN ALDI

Buna göre 2018 yılında Ocak-Aralık ayları arasında 66 yabancı uyruklu kişi gayrimenkul ve arsa alımı yaptı. Altınordu ilçesinde Afganistan uyruklu 1 kişi 16 metrekare, Almanya uyruklu 1 kişi 175 metrekare, Azerbaycan uyruklu 1 kişi 33 metrekare, Brezilya uyruklu 3 kişi toplam 195 metrekare, Çin uyruklu 1 kişi 332 metrekare, Filipinler uyruklu 1 kişi 63 metrekare, Irak uyruklu 3 kişi toplam 165 metrekare, İngiltere uyruklu 1 kişi 101 metrekare, İran uyruklu 2 kişi 120 metrekare, İtalya uyruklu 1 kişi 46 metrekare, KKTC uyruklu 1 kişi 42 metrekare, Kuveyt uyruklu 1 kişi 52 metrekare, Suudi Arabistan uyruklu 5 kişi toplam 5 bin metrekare, Yemen uyruklu 2 kişi 33 metrekare arsa ve gayrimenkul aldılar.

SUUDİLER FATSA’DAN VAZGEÇMEDİ

Fatsa ilçesinde ise Almanya uyruklu 1 kişi 4 bin metrekare, Azerbaycan uyruklu 1 kişi 39 metrekare, Gürcistan uyruklu 1 kişi 15 metrekare, Irak uyruklu 1 kişi 48 metrekare, Özbekistan uyruklu 1 kişi 58 metrekare, Suudi Arabistan uyruklu 26 kişi 60 bin metrekare arsa ve gayrimenkul alımında bulundular.
Kumru ilçesinde Afganistan uyruklu 1 kişinin 36 metrekare, Mesudiye ilçesinde Almanya uyruklu 1 kişinin 274 metrekare, Moldova uyruklu 1 kişinin 68 metrekare arsa ve gayrimenkul alımında bulunduğu Ordu’da Ünye ilçesinde ise 5 yabancı alım yaptı. Buna göre Ünye ilçesinde Almanya uyruklu bir kişi 54 metrekare, Azerbaycan uyruklu 1 kişi 23 metrekare ve Suudi Arabistan uyruklu 3 kişi 11 bin 336 metrekare mülkiyet satın aldı.

MÜLKİYET ALAN 66 YABANCIDAN 37’Sİ ARAP

Bu satışlara göre 2018 yılında Ordu’da 66 yabancı uyrukluya 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkul satışı yapıldı. Satış yapılan 66 kişinin yarısından fazlasını Araplar oluşturdu. 34 Suudi Arabistan, 2 Yemen ve 1 Kuveyt uyruklu olmak üzere 37 Arap turist, 2018 yılında yabancılara satışı yapılan 82 bin metrekarenin 76 bin metrekaresini satın aldılar.

2017 yılında 40 yabancı uyruklu kişi toplam yaklaşık 14 bin 480 metrekare gayrimenkul ve arsa alımında bulunmuş, bunun 34’ünü Suudi Arabistan uyruklular oluşturmuştu.

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