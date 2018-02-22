O ülkeden açıklama geldi: 2,5 milyon kişi Türkiye'ye gidecek

ABTA’dan AA'ya yapılan açıklamada, henüz seyahat şirketlerinin tamamından net güncel verilerin birliğe ulaşmadığı, birliğin aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, zorlu yılların ardından 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseliyor. Seyahat şirketleri, bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015 yılındaki seviyelerine yakın olabileceğini bildiriyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması nedeniyle İngiliz turistin Türkiye'ye dönmesi sürpriz değil." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, İngiltere’den Türkiye’ye 2015 yılında 2 milyon 512 bin 139 İngiliz turist geldi. Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı 2016'da 1 milyon 711 bin 481, geçen yıl ise 1 milyon 658 bin 715 oldu.

TATİLİNİ TÜRKİYE’DE GEÇİRECEK İNGİLİZ TURİST SAYISI 2,5 MİLYONU AŞABİLİR

ABTA'nın İngiliz seyahat acentalarından edindiği bilgi doğrultusunda bu yıl yaz sezonu için Türkiye rezervasyonlarında 2015 yılındaki seviyelerin yakalanabileceği yönündeki beklentisi, bu yıl tatilini Türkiye’de geçirecek İngiliz turist sayısının 2,5 milyonun üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.



ABTA’nın geçen yılın sonunda yayımladığı "2018’de Seyahat Trendleri" adlı raporda, "Seyahat şirketi TUI, 2018'de Türkiye için paket turları satışlarında yüksek bir artış kaydetti. Jet2holidays şirketi de bu zamana kadarki en büyük kış dönemi kampanyasını 2018-2019 dönemi için başlattı. Manchester’dan yapılacak uçuşlarda 730 bin koltuk bu satış için ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE, ÜSTÜNLÜĞÜ GÖZE ÇARPAN DESTİNASYON"

Dünyanın önde gelen tur operatörlerinden Thomas Cook, şubat başında yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerinin sayısında artış yaşandığını belirtti.

Thomas Cook Yönetim Kurulu Başkanı Peter Fankhauser ise bu yaz tüm pazarlar arasında Türkiye'nin, "üstünlüğü göze çarpan destinasyon" olduğunu vurgulamıştı.

Fankhauser, şirketin müşterileri arasındaki popüler destinasyonların başında İspanya'nın geldiğini belirterek, Türkiye ile Yunanistan'ın da ikinciliği paylaştığını bildirmişti.



