O Ã¼lke askÄ±ya aldÄ±: Bu kez UBER'ciler sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

O ülke askÄ±ya aldÄ±: Bu kez UBER'ciler sokaÄŸa döküldü
Ä°nternet Ã¼zerinden taksi hizmeti sunan Uber ÅŸirketinin Yunanistan'daki faaliyetlerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri baÅŸkent Atina'da gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Taksicilik sektÃ¶rÃ¼nde denetimlerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin Yunan parlamentosu tarafÄ±ndan onaylanarak yasallaÅŸmasÄ±ndan sonra Uber ÅŸirketi, UberX'in Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurma kararÄ± aldÄ±.Â
300 GÃ–STERÄ°CÄ°Â
KararÄ± protesto eden Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri araÃ§larÄ±yla Yunanistan UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 300 gÃ¶sterici kararÄ±n geri Ã§ekilmesini istedi.
GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± gerginlikler polisin devreye girmesiyle bÃ¼yÃ¼meden sona erdi.
GeÃ§tiÄŸimiz ay Atina'da taksi ÅŸofÃ¶rleri tarafÄ±ndan Uber karÅŸÄ±tÄ± bir gÃ¶steri dÃ¼zenlenmiÅŸ, ÅŸirketin faaliyetlerinin Yunanistan'da durdurulmasÄ± istenmiÅŸti.
Taksiciler, Ã¶zellikle turizm sezonunda grevleri artÄ±rma tehdidinde bulunmuÅŸtu.Â
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