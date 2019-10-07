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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

O tesislere 101 milyon lira ceza

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O tesislere 101 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde bu yılın 9 ayındaki denetimlerde Çevre Kanunu'na muhalefet eden tesislere 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi. Denetimler sonucu çevre kirliliğine neden olan 183 işletmenin faaliyeti durduruldu. Atık, gürültü ve egzoz kirliliği cezalarının başı çektiği Ankara, toplam 21 milyon 897 bin 618 lira ile en çok ceza kesilen il oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 9 ayda yapılan çevre denetimlerinde 5 bin 13 tesise 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi. AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde faaliyetlerin/tesislerin çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirilmediklerini tespit etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve çevre üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla Bakanlık tarafından denetimler yapılıyor.

Denetimler sonunda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesislere idari para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulanıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından 33 bin 837 tesis çevre denetiminden geçirildi.

Denetimler sonucu kanuna aykırı faaliyette bulunan 5 bin 13 tesise toplam 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası uygulandı, çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin de faaliyeti durduruldu.

ATIK DENETİMLERİNDE 40 MİLYON LİRA CEZA

Tesislere en fazla gürültü konusunda denetim yapıldı. Gürültü kirliliğinden kaynaklı denetim sayısı 2 bin 884 olarak kayıtlara geçti, bu sayıyı 652 ile egzoz denetimi takip etti. İdari para cezası miktarına göre Türkiye genelinde en çok ceza 40 milyon 302 bin 704 lira ile atık konusunda verildi.

EN FAZLA CEZA VERİLEN İL ANKARA

Verilen cezaların illere göre dağılımında 9 ayda en çok ceza kesilen il 21 milyon 897 bin 618 lira ile Ankara oldu. Başkentte ceza rakamının ilk sırada olmasının sebepleri arasında atık, gürültü ve egzoz kirliliği yer aldı. Ankara'yı 9 milyon 489 bin 239 lira ile İstanbul, 6 milyon 768 bin 980 lira ile İzmir, 6 milyon 30 bin 72 lira ile Tekirdağ ve 5 milyon 916 bin 63 lira ile Bilecik takip etti. 

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