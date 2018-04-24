O tarih üçüncü kez değişti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
24.04.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

O tarih üçüncü kez değişti

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
O tarih üçüncü kez değişti

Türkiye'nin en verimli ovalarından olan ve koruma altına alınan Eskişehir Alpu Ovası'na yapılmak istenen termik santral ihalesi üçüncü kez ertelendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), ilk olarak 27 Eylül 2017 tarihinde Alpu'ya kömür çıkarılması ve termik santral kurulması için ihale ilanına çıkmıştı. Son teklif verme tarihi olarak da 26 Ocak 2018 tarihi belirlenmişti. Ancak yöre halkı başta olmak üzere Türkiye genelinden doğa dostlarının tepkileri sonucu teklif verme süresi ilk olarak 7 Mart'a; ardından 26 Nisan'a ertelenmişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

ÖİB, 22 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla teklif verme süresinin 15 Ağustos 2018 tarihine ertelendiğini duyurdu.

ÇED RAPORU MAHKEMELİK

Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, santral için "ÇED olumlu kararı" verdi. Ancak bu karar Eskişehir barosu ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından mahkemeye taşındı. Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

Dava gerekçesinde şu noktalar dikkat çekti:

“Nihai ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje için verdiği özel formata aykırı biçimde düzenlenmiştir. Raporu tesisin tüm ünitelerini içermemektedir. Kömür kaynakları, kömürün nakliyesi, soğutma suyunun deşarjı, kül depolama alanının etkileri rapora girmemiş, böylelikle olası etkiler denetim dışında tutulmuştur. Santral projesinin su kaynaklarına getireceği baskı hesaplanmamıştır. Kamu kuruluşları bile santral hakkındaki görüşlerinde hali hazırdaki teknolojiyle santralin bölgedeki su kaynaklarını tüketeceğini öngörmüştür. ÇED raporu jeolojik etütler yapılmaksızın, Lületaşı ocaklarıyla ilgili sondaj bile olmadan, yeraltı madenciliği koşulları yeterince araştırılmadan ve aktif fay hatlarıyla ilgili önlem alınmadan hazırlanmıştır.”

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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