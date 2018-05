O sucuklar için uyarı geldi!

TÜRKİYE’de bir yılda 100 bin ton şarküteri ürünleri tüketimi yapılırken, bu tüketimin yarısını sucuk oluşturuyor. Tüketim bu kadar yüksek olunca da raflarda onlarca markanın ürettiği çeşitli fiyatlarda satılan sucuklara rastlamak mümkün. Ancak ucuza satılan sucuk konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bir kilogram sucuğun en az 30 TL’ye mal edildiği ifade edilirken, market rafına gelene kadar fiyatın 50 TL’ye çıkması gerekiyor. Belirli fiyatların altında satılan sucuklara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Polonez’in Genel Müdür Andaç Günsoy, tüketicileri ucuz sucuk konusunda uyardı. Karkas et fiyatlarının belli olduğunu, tüm firmaların piyasa fiyatlarından et alımı yaptığını ifade eden Günsoy, “Örneğin bir sucuk alacaksınız. Ucuz satılıyorsa ortada bir yanlış vardır. Karkas et fiyatına göre sucuğun maliyeti oluşur. Sucuk tamamen kıymadan yapılır. Bir de baharat eklenir. Karkas etin kilogram fiyatı 27 TL seviyelerinde olduğuna göre 1 kilogram sucuk üretebilmenin maliyeti en az 30 TL’dir. 1.2 kilogram etten 1 kilograma yakın sucuk elde edilebilir. 30 TL’lik bir ürüne işletme giderlerini de eklediğinizde maliyetiniz 37 TL olur. Hiç kâr etmeden ürünün markete satıldığını varsayalım. Market en az yüzde 25 kârla satacak. Raftaki fiyat 46 liraya çıkmış olacak. Bir de KDV eklenecek buna. KDV’de eklenince fiyat en az 50 TL’ye çıkacak. Ancak bu fiyatın altında ürünler satıldığına biz de şahit oluyoruz. Tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. Ucuz satılan ürünü sağlık açısından değerlendirmek zor. Söz konusu sucuğu maliyetin altında satabilmek için, içine yasak olan şeyler katılmış olabilir” diye konuştı. Kilogramı 30 TL’ye satılan sucukların dahi olduğuna dikkat çeken Günsoy, “Böyle bir fiyata bu ürünü satabilmek için dana karkasın kilogramını 17 TL’den almış olmanız gerekir. Bunu yapmanın mümkünü yok” dedi.

BEYAZ ETİN PAYI ARTIYOR

Kırmızı ve beyaz et karışımlı ürünlerin yapılmasının yaklaşık 4 yıl önce yasaklandığını hatırlatan Günsoy, “Geçmişte ürünün üstüne yüzde 30 tavuk, yüzde 70 dana yazarlardı. Ancak içinde yüzde 1 bile dana eti olmazdı. Ürünler analiz edildiğinde içinde ne akdar dana eti olduğu da tespit edilemiyordu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı karışım ürünleri yasaklayarak çok ciddi bir adım attı. İşini doğru yapanlar açısından çok güzel bir karardı. Tağşişe açık bir konunun da önüne geçilmiş oldu” diye konuştu. Şarküteri ürünlerinden kırmızı ve beyaz et karışımının yasaklanmasının ardından kırmızı ve beyaz etten üretilen ürünlerin paylarının nasıl olduğunu sorduğumuz Günsoy, “Şirketimiz özelinde dana etinde üretilen ürünlerin payı yüzde 70 civarında. Beyaz et ürünlerimiz ise yüzde 30 seviyelerinde. Her geçen gün beyaz et ürünlerimizin satışında bir artış söz konusu. He ne kadar artış olsa da kırmızı etten yapılan ürünleri yakalayabileceğini sanmıyorum. Beyaz etteki artışın sebebi hem sağlıklı tercihlerin ön plana çıkması hem de kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarının etkisi var” ifadelerini kullandı.

200 MİLYON TL CİRO

Şirket olarak 500 metrekarede başladıklara üretime şu anda 5 bin metrekarede devam ettiklerini dile getiren Andaç Günsoy, 250 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Geçen yıl 200 milyon TL ciroya ulaştıklarını, pazardaki ilk 3 markadan biri olduklarını belirten Günsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Salam, sucuk, pastırma, kavurma ve füme et gibi ürünlerimiz var. Hem kırmızı et hemde beyaz etten üretilmiş ürünlerimiz var. Farklı ürünler çıkararak pazar payımızı arttırmaya çalışıyoruz. Daha düşük yağ oranlarına sahip, yüksek proteinli ürünlerimizle tüketicilerin dikkatini çekiyoruz. Yıllık 8 bin ton üretim yapıyoruz. Karkas et olarak ise 6 bin tonluk alım yapıyoruz. Karkas etin tamamını Türkiye’den karşılıyoruz.”

GLUTENSİZ PASTIRMA

SON dönemlerde raflardaki yerlerini almaya başlayan fümeli ürünlere talebin bir hayli arttığını kaydeden Andaç Günsoy, “Özellikle hindi füme ürünümüze talep çok fazla. Çok yatırım yaptık ve ön plana çıkardık. Ürünlerde sıfıra yakın yağ olduğu insanların ilgisini çekti. Ayrıca tüm ürünlerimizi glutensiz olarak üretiyoruz. Çünkü Türkiye’de 5 milyona yakın gluten hassasiyetli olan insan var. Bundan da ciddi geri dönüşler aldık. Bir tek pastırmamızda gluten vardı. Glutensiz pastırmamız da ramazan ayı ile birlikte raflardaki yerini aldı” dedi.

100 bin ton: Türkiye’de yıllık şarküteri ürünleri tüketimi

50 bin ton: Türkiye’de bir yılda tüketilen sucuk miktarı

195 milyon TL: Türkiye’de şarküteri et ürünlerinin 2017 cirosu

%6.5: 2016’ya göre 2017’de şarküteri ürünleri pazarının büyüme oranı

26.50 TL: Dana karkasın ortalama kilogram fiyatı

12.50 TL: Bir kilogram hindi göğüs etinin satış fiyatı

10.50 TL: Bir kilogramlık piliç göğüs etinin satış fiyatı