O siteye erişim engeli geldi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
15.04.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

O siteye erişim engeli geldi...

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
O siteye erişim engeli geldi...

‘Sen yat bilgisayarın kazansın’ diyerek binlerce kişiden milyonlarca dolar toplayan Detay Maxinet ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişimine yönelik engel koydu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre Detay Maxinet sistemi üzerinden 18 bin 352 kişiden 16 milyon 256 bin 624 dolar toplandı. Toplanan bu paranın 5.6 milyon doları dağıtıldı. Bakanlığın ‘piramit sistem’ olarak nitelediği Detay Maxinet’in banka hesaplarına da bloke konulmuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre ‘piramit sistem’ olarak yorumlanan Detay Maxinet ile ilgili son gelişme, sitenin erişime kapatılması oldu. Bakanlık müfettişlerin hazırladığı rapor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilen ‘sitenin erişime kapatılması’ yazısının da işleme konulduğu anlaşıldı.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişime kapatılması yönünde karar verdi. Anılan hakimlik kararı 2018/3567 esas numarası ile kayda girdi. 13 Nisan’da alınan kararla birlikte siteye giriş de yapılamıyor.

HESAPLARA BLOKE KONULDU

Hürriyet Dünyası’nın gündeme getirdiği Detay Maxinet’te geçen 26 Mart’ta da şirket hesaplarına bloke konulmuştu.

TOPLANAN PARANIN BİR KISMI DAĞITILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda Detay Maxinet üzerinden 18 bin 352 kişiden 16 milyon 256 bin 624 dolar toplandı. Toplanan bu paranın 5.6 milyon doları dağıtıldı.

BAKANLIK: PİRAMİT SİSTEM

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda ise sistem ile ilgili şu değerlendirme yapılmıştı: "Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, “Detay Maxinet V3” Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

O siteye erişim engeli geldi...

Piramit sistemin 'lider takımı', Hürriyet'in haberi sonrası şirket merkezinde toplanarak 'işimizin başındayız' mesajı vermişti.

Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi o paralara el konuldu
'Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi' o paralara el konuldu

4 Mayıs 2017'de kurulan Detay Maxinet Teknolojileri San. ve Dış Tic. AŞ isimli şirket 550 bin TL sermayeli. Bu şirketin iki ortağı bulunuyor: Alper Tetiker ve Kemal Akar. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Kemal Akar yapıyor. Alper Tetiker de ayrıca Detay Telekom isimli başka bir şirketin sahibi.

O siteye erişim engeli geldi...

Lider ekipte yer alan Mahmut Akalp'ın aylık kazancının 400-500 bin lira seviyesinde olduğu iddia ediliyor.

Detay Maxinette ‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar
Detay Maxinet'te ‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

 

 

 

 

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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