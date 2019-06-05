O şehirde yer kalmadı! Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriO şehirde yer kalmadı! Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...
GeriEkonomi O şehirde yer kalmadı! Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.06.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

O şehirde yer kalmadı! Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Van'a gelen binlerce İranlı, kent merkezinde yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" oluyor. İranlılar, otellerde yer kalmadığı için Valilik tarafından okulların pansiyonlarına yerleştirildi. Vali Mehmet Emin Bilmez, "Kamu kurumlarının bütün imkanlarını Van'a gelen misafirlerimizi memnun etmek için kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla Van'a gelen İranlı turistler kenteki toplam 6 bin yatak kapasiteli otellerin dolması nedeniyle kamu kurumlarının sosyal tesislerine ve okulların pansiyonlarına yönlendirildi.

3 saatte 30 bin araç geçti Jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı...
3 saatte 30 bin araç geçti! Jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı...

O şehirde yer kalmadı Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...
Bayram tatilini Van'da geçirmek isteyen binlerce İranlı, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. İranlılar, kentteki tüm otel ve misafirhaneleri doldurunca, dışarıda kalanlar Valilik tarafından okulların pansiyonlarına yerleştirildi.

Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!


O şehirde yer kalmadı Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...

İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" oluyor. Gündüz kentin turistik yerlerini gezen İranlılar, akşam da alışveriş yapıp eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.
O şehirde yer kalmadı Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...
Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava koşullarının iyi olduğu Ramazan Bayramı'ında hem İran'dan hem de Türkiye'den binlerce misafir ağırladıklarını söyledi.

Muğlada tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
Muğla'da tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu


O şehirde yer kalmadı Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...
Bilmez, "Kentte 6 bin yataklı otellerin tamamı dolduğu için kamu kurumlarının sosyal tesisleri de gelen misafirlere tahsis edildi. Bu da yetmedi, okul pansiyonlarının bir kısmını da onlar için açtık." dedi.

9 günlük tatilde Didim’e tatilci akını
9 günlük tatilde Didim’e tatilci akını


O şehirde yer kalmadı Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...

Turistlerin, Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu görme fırsatı da bulduğunu anlatan Vali Bilmez, şunları kaydetti:
O şehirde yer kalmadı Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...

Şanlıurfanın simgesi... Akına uğradı
Şanlıurfa'nın simgesi... Akına uğradı

"Sadece bugün Akdamar Adası'nın karşısındaki iskeleye 30 otobüs geldi. Gölde de teknelerin çalışmaya başladığını, kalenin tıklım tıklım olduğunu görüyoruz. Van'a bu yakışır. Kamu kurumlarının bütün imkanlarını Van'a gelen misafirlerimizi memnun etmek için kullanıyoruz. Van'ın 365 gün bayram tadında olmasını arzuluyoruz. Her yıl nevruz tatili için İranlılar yoğun şekilde kentimize geliyordu. Bu yıl İran tarafının kapılarda harçları arttırmasıyla gelişler zayıf kaldı ama bayramdaki yoğunluk bir sürpriz oldu. Hareketlilik inşallah bundan sonra da devam eder ve esnafımızın yüzünü güldürür, kentimizin ekonomisine önemli katkı sunar." 

O şehirde yer kalmadı Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
O şehirde yer kalmadı! Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!
Muğla'da tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
THY bayramın ilk günü 1397 sefer gerçekleştirdi