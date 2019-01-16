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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

O ödemelere düzenleme!

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O ödemelere düzenleme!

Kamu idarelerince yapılacak toplu ödemelerin, banka hesabına aktarılarak gerçekleşmesi halinde takip edilmesi gereken işleyiş belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince, hak sahiplerine hesaba aktarma suretiyle yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, bordro ve benzeri gerçekleştirme belgelerine dayanılarak yapılacak er ve erbaş aylıkları, tayın bedelleri, toplu seyahat ücret ve yollukları, öğrenci harçlıkları gibi toplu ödemeler, kamu idaresi vergi kimlik numarası kullanılarak idare adına açılacak banka hesabına aktarılarak yapılabilecek.

Ödemenin bu şekilde yapılması halinde, harcama birimi tarafından 3 nüsha düzenlenen banka listesi muhasebe yetkilisince imzalanacak. Harcama birimi, imzalı banka listesinin iki nüshasını muhasebe biriminden alacak ve bir nüshasını ilgili banka şubesine teslim edecek.

Toplu ödemenin aktarıldığı banka, listedeki bilgilere göre, ödenecek tutarı ilgililerin hesabına aktaracak. Bakanlıkça izin verilen haller dışında, gerçekleştirme görevlisi (mutemet) de dahil olmak üzere kişiler, bu hesap üzerinde işlem yapamayacak veya kendi adına nakit çekemeyecek.

Bakanlıkça izin verilmesi halinde, idare ortak hesabından mutemet ve harcama yetkilisinin çift imzasıyla para çekilebilecek. Toplu ödemenin aktarıldığı banka tarafından idare ortak hesabından yapılan aktarmalarla ilgili ekstreler her ay sonunda muhasebe birimine de gönderilecek.

İdare ortak hesabında yer alıp hak sahiplerinin hesabına aktarılamayan tutarlar, ay sonunda ilgili muhasebe biriminin hesabına iade edilecek. Bakanlık, listelerin bankaya elektronik ortamda gönderilmesi hususunda yetkili olacak.

Kamu idareleri, bankayla yapacakları protokollerde bu hükümlere aykırı düzenlemelere yer veremeyecek.

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