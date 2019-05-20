O ödemelerde son gün 31 Mayıs

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriO ödemelerde son gün 31 Mayıs
GeriEkonomi O ödemelerde son gün 31 Mayıs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
20.05.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

O ödemelerde son gün 31 Mayıs

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
O ödemelerde son gün 31 Mayıs

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi’nin ilk taksitleri için ödeme süresi 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi’nin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırlatılarak, “Vatandaşlarımız 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar söz konusu vergilerin ilk taksitini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası, KOSKİ Hizmet Binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. Ayrıca kredi kartı ile yapılan işlemlerde isterlerse anlaşmalı bankaların kredi kartlarına hiçbir vade farkı oluşmadan taksitle ödeme imkanından da faydalanabilirler. Yine Türkiye’nin her yerindeki PTT Şubelerinden 474142 no’lu posta çeki hesabına mükellef sicil numarası veya T.C kimlik numarası eklenerek nakit ödeme yapılabileceği gibi, isteyen mükelleflerimiz e-belediye uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler. Yapılan açıklamada vergi ödemeleri için Vakıfbank, Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerinden herhangi bir ek ücret ödemeden mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde ödeme yaptığı belirtilerek; “Geçmiş dönemlerde veznelerde oluşan uzun ödeme kuyrukları da artık oluşmuyor. Mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak” denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Pekcan Fransa'ya gidiyor

Havadan, karadan, denizden turist yağacak! Rezervasyon yaptırmayan kapıda kalacak

Bakan Kurum: Afetlere hazır şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz

Giden bir daha gidiyor! Hem Avrupa hem Asya akın ediyor