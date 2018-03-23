O kaçtı, yengesi yandı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
23.03.2018 - 08:03, Son Güncelleme:

O kaçtı, yengesi yandı...

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O kaçtı, yengesi yandı...

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın yengesi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın yengesi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı düzenlediği operasyonda şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın eşi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. İki kişi getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hava Aydın’ın, Mehmet Aydın’a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Taraklı Kaymakamlığı’nın talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı.

Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

MAĞDURLAR YİNE DOLANDIRILDI

Sabah'ın haberine göre ise lağdurların düştüğü durumdan faydalanmak isteyen 'sahte avukat' dolandırıcılar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle mağdurlardan 'pul ve soruşturma' parası adı altında kişi başı 1.000'er lira aldı. Yeniden dolandırılan mağdurlar polise başvurdu.

Mağdurların kimlik bilgilerini edinen ve kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, sosyal medya hesaplarından veya cep telefonlarından kendileriyle irtibata geçti. Mağduriyetleri fırsata çevirmek isteyen uyanıklar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle çok sayıda Çiftlik Bank mağdurundan para aldı.

SIZDIRANLAR ARANIYOR

'Pul ve soruşturma' parası adı altında internet üzerinden havaleyle veya buluşarak elden kişi başına 1.000'er lira para alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, peş peşe gelen şikâyetlerin ardından soruşturmasını ve incelemeleri derinleştirdi. Mağdurların bilgilerini dolandırıcılara Çiftlik Bank'ın eski iki yöneticisinin sızdırdığı iddia edildi. Bu yöneticiler hakkında da inceleme başlatıldı.

 

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