O kaçtı, yengesi yandı...
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın yengesi tutuklandı
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın yengesi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.
Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı düzenlediği operasyonda şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın eşi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. İki kişi getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hava Aydın’ın, Mehmet Aydın’a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Taraklı Kaymakamlığı’nın talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı.
Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte tutuklu sayısı 9’a yükseldi.
MAĞDURLAR YİNE DOLANDIRILDI
Sabah'ın haberine göre ise lağdurların düştüğü durumdan faydalanmak isteyen 'sahte avukat' dolandırıcılar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle mağdurlardan 'pul ve soruşturma' parası adı altında kişi başı 1.000'er lira aldı. Yeniden dolandırılan mağdurlar polise başvurdu.
Mağdurların kimlik bilgilerini edinen ve kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, sosyal medya hesaplarından veya cep telefonlarından kendileriyle irtibata geçti. Mağduriyetleri fırsata çevirmek isteyen uyanıklar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle çok sayıda Çiftlik Bank mağdurundan para aldı.
SIZDIRANLAR ARANIYOR
'Pul ve soruşturma' parası adı altında internet üzerinden havaleyle veya buluşarak elden kişi başına 1.000'er lira para alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, peş peşe gelen şikâyetlerin ardından soruşturmasını ve incelemeleri derinleştirdi. Mağdurların bilgilerini dolandırıcılara Çiftlik Bank'ın eski iki yöneticisinin sızdırdığı iddia edildi. Bu yöneticiler hakkında da inceleme başlatıldı.
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