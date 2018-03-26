O ile dev bir otogar yapılacak
Türkiye'nin nüfusu en fazla kentlerinden olan Adana'ya yeni otogar yapılıyor. 2 milyon 200 bin nüfuslu kentin yeni otogarı Seyhan İlçesi'nde Bahçeşehir Mahallesine yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi, Batı Otogarı için inşaat ihalesini 11 Nisan'da yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanında iş; 29 bin 732 metrekare arsa üzerine otogar tesisi ve ticari ünitelerin yapılarak en fazla 30 yıl süreyle işletilmesi olarak tanımlandı. Tahmini yatırım bedeli 235 milyon 808 bin lira olarak belirlendi.
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