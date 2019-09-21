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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.09.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

O ilçeye turistler akın ediyor! Sebebi ise oldukça ilginç

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O ilçeye turistler akın ediyor! Sebebi ise oldukça ilginç

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Gürcistan sınır köyü Muratlı’da açılması düşünülen Gümrük Kapısı navigasyonda alternatif geçiş olarak görününce ilçe turistlerin akınına uğradı.

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Gürcistan sınır köyü Muratlı’da açılması düşünülen Gümrük Kapısı navigasyonda alternatif geçiş olarak görününce ilçe turistlerin akınına uğradı.

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan Gümrüğü'ndeki yoğunluk nedeniyle geçiş yapmak isteyen turistler navigasyon yardımıyla alternatif yol arıyor. Navigasyon’un alternatif olarak gösterdiği kentin bir diğer ilçesi Borçka’nın sınır köyü Muratlı’da Gümrük Kapısı üzerine hareket eden turistler bölgeye gittiklerinde şaşkınlık yaşıyor.

O ilçeye turistler akın ediyor Sebebi ise oldukça ilginç
Uluslararası araştırma şirketi ’ tarafından hazırlanan, ’Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent’ listesinde Türkiye’den İstanbul, Antalya, Edirne ve Artvin illeri yer aldı. Listede 2.4 milyon turistle 85’inci sıraya gösterilen Artvin’in Borçka ilçesi Muratlı köyünün navigasyonda ikinci kapı olarak gözükmesi sonrası bölgeye giden yerli ve yabancı turistleri hüsrana uğruyor.

Muratlı Sınır Kapısı ile alakalı her iki ülkede görüşmeler devam ederken, uluslararası internet üzerinden araç içi ve cep telefonları Nagivasyon’la sorgulandığında doğrudan Muratlı Askeri Hudut Karakolu Sınır Kapısı olarak gözükmesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

O ilçeye turistler akın ediyor Sebebi ise oldukça ilginç
Muratlı Barajı güvenlik personeli, her gün çok sayıda yabancı ve yerli turistin ellerindeki haritalar ve cep telefonları ile bölgede sınır kapısı aradığını belirterek "Burada kapı arıyorlar, bizde yabancılara anlatmakla güçlük çekiyoruz, dillerinden anlamadığımız yabancılara tekrar navigasyona bağlanarak Sarp Sınır Kapısı'na yönlendiriyoruz ve böylelikle geri gönderiyoruz" dedi.

Muratlı Köyü halkı ise yaptıkları açıklamada "Mahallemize gelip buralarda sınır kapısını soruyorlar, biz de anlatmakta zorlanıyoruz. Biz hayalini değil gerçek kapının açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

O ilçeye turistler akın ediyor Sebebi ise oldukça ilginç
Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada ”Bir gün Muratlı Sınır Kapısı da açılır. Sarp Sınır Kapısı'nı yeniledik ve geçişleri bir nebze rahatlattık. Ancak burada açılması planlanan yeni Sınır Kapısı ile ilgili her şeyi doğru zamanda yapmalı” diye konuştu.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk sonrası, alternatif sınır kapısı olarak Borçka-Muratlı Gürcistan sınırına gümrük kapısı açılması geçmişte gündeme getirilmişti.

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