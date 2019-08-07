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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
07.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

O ilçeye hem yerli hem yabancı turist akın etti! Gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırın

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O ilçeye hem yerli hem yabancı turist akın etti! Gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırın

ANTALYA’nın Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kurban Bayramı’nda yurt dışından gelecek turistler ve günübirlik tatilciler ile birlikte 400 bin civarında ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Türk turizmindeki hareketliliğin yüzde 9’unu, Antalya’nın turizm kapasitesinin de yüzde 30’unu karşılayan Kemer’de doluluk oranları yüzde 95 seviyelerinde seyrediyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin en önemli tercihleri arasında yer alan Kemer’de, doluluk oranının Kurban Bayramı ile birlikte yüzde 100’ü bulması bekleniyor.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Antalya’nın turizm sezonuna iyi başladığını belirterek, "Geçen sene Antalyamız turizm açısından çok verimli, çok dolu bir yıl geçirmişti. Bu sene daha fazla turist bekliyoruz. Kemer’e geçen yıl 3 milyon 600 bin civarında yabancı turist gelmişti. Bu rakam şu anda 1 milyon 800 bin civarında. Bayram sonuna kadar 2 milyonu bulmasını bekliyoruz. Turizm açısından hem Antalya hem Kemer olarak sevinçliyiz. Verimli bir yıl geçiyor" dedi.

O ilçeye hem yerli hem yabancı turist akın etti Gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırın
TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL LOKASYONLARINDAN BİRİ

Geçen yıl Türkiye’ye gelen turistlerden yüzde 8-9’unun Kemer’i tercih ettiğini anlatan Kaymakam Karameşe, "Antalya’ya gelenlerin de yüzde 30’u Kemer’i tercih etmiş. Bu sene de aynı oranları bekliyoruz. Çünkü Kemerimiz Türkiye’nin en güzel lokasyonlarından biri. 52 kilometrelik muhteşem sahilimiz, koylarımız var. 49 mavi bayraklı sahilimiz ve tesislerimiz var" diye konuştu.

GELMEDEN REZERVASYONLARINI YAPSINLAR

Kemer’de 502 otel ve 118 bin yatak kapasitesi olduğunu aktaran Kaymakam Karameşe, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla rezervasyonlar yüzde 95 oranında doldu. Bayramda tamamen dolmayı bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz ama lütfen gelmeden önce rezervasyonlarını yapsınlar. Bayramda en az 400 bin yerli misafir bekliyoruz."

O ilçeye hem yerli hem yabancı turist akın etti Gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırın

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