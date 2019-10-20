O ilçeye güzel haber: Başvurular başladı
SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, 36 bin nüfusu bulunan Tomarza'yı doğal gazla buluşturdu. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı.
Kayserigaz Tomarza ilçesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla doğal gaz ulaştırdı. 14 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 19,5 milyon TLlik yatırımla hayata geçirilen projeyi 1,5 yılda tamamlayarak hizmete alan Kayserigaz, doğal gazı ilçe sakinleriyle buluşturdu. Doğal gaz verme işlemi, Kayseri'de bulunan ve Tomarza'ya canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla başlamış oldu.
'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ'
SOCAR Türkiye Doğal gaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın verdiği destek için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Haziran 2019'dan beri Kayserigaz, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu sayede oldukça tecrübeli olduğumuz bir alanda daha Türkiye'de hizmet vermeye başladık. Azerbaycan ve Gürcistan'da yıllardır doğal gaz dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketimiz bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesini Türkiye'ye taşırken, gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin her aşamasında da yer almış oldu" dedi.
'BAŞVURULARI KABUL ETMEYE BAŞLADIK'
Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ise, ilçeye doğal gaz verilmesi ile birlikte abonelik işlemlerinin de başladığını dile getirerek, "Temiz enerjiyi, kaliteli bir şekilde Kayseri'ye getiren şirketimiz bugün, hizmet zincirine yeni bir halka eklemenin gururunu yaşıyor. Develi ilçemizden çekilerek Tomarza'ya ulaşan hattımızdan ilk etapta merkez mahallelere doğal gaz verilecek, ardından köylere kadar ulaşılacak. Şu anda Tomarza ilçe merkezinde oluşturduğumuz abonelik merkezimiz ile başvuruları kabul etmeye başladık. Önümüzdeki dönemde SOCAR Türkiye'nin tecrübesi ve bilgi birikimiyle yatırımlarımızı en hızlı şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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