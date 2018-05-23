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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
23.05.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

O ilaçlar geri ödemeden çıkarılıyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
O ilaçlar geri ödemeden çıkarılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç firmalarını Türkiye’de üretime yönlendirme hedefiyle başlattığı ilaçta yerelleşme atağı hızlandı. Buna göre SGK, Türkiye’de büyük bir pazara sahip bazı antibiyotik ve soğuk algınlığı ilaçlarını geri ödeme listesinden çıkaracak yerli jeneriklerinin kullanılmasını sağlayacak.

SOSYAL Güvenlik Kurumu, ilaçta yeni yerelleşme dalgasını başlattı. Kurum, aralarında Augmentin’in de bulunduğu birçok ilacı geri ödeme listesinde “pasifize” etmeye hazırlanıyor. Bir başka deyişle bu ilaçlar geri ödeme listesinden çıkarılacak. İlaçların, jeneriklerinin ise piyasada bulunduğu belirtiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamayla uygulamanın detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bedeli ödenecek ilaçlar listesinde pasiflenecek ilaçlara ilişkin listeler ekte yer almaktadır. Stok zararları dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerini almaları amacıyla sağlık hizmeti sunucuları ile birlikte diğer ilgililere önemle duyurulur” denildi. SGK’nın duyurusunda iki de liste yer aldı. İlk listede birinci aşama yerelleşme kapsamında 34 ilaç yer alırken, bu ilaçlar arasında sık kullanılan antibiyotik Augmentin 400 mg, soğuk algınlığı ilacı olan Mentopin 200 mg ve 600 mg, kanser tedavisinde kullanılan Tadocel de yer aldı. İkinci listede ise, ikinci aşama yerelleşme kapsamında ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar yer aldı. Bu listedeki ilaç sayısı da 117 oldu. İki listedeki toplam ilaç sayısı 151 oldu. İkinci listede yer alan ilaçlar arasında Tamiflu da yer aldı.

2017 YILINDA BAŞLADI

İlaçta yerelleşme çalışmaları, resmi olarak 2017 yılında başladı. Bu kapsamda, daha önce, Türkiye’de üretilmeyen ithal ilaçların “tedavinin sağlanmasında gerekli güvencenin sağlanması kaydıyla”, SGK’nın ödeme listesinden çıkarılacağı açıklandı ve firmalarla masaya oturuldu. Bu kapsamda ilk aşamada yüzde 50 pazar payına sahip olan ve piyasada 3 eşdeğeri bulunan ilaçlar için sektörle pazarlık yapıldı. Türkiye’de üretilmesi konusunda uzlaşma sağlanan ilaçlar geri ödeme listesinde korunurken, yurt içinde üretilmesi kabul edilmeyen 54 ilaç “birinci aşama yerelleşme kapsamında” listeden çıkarıldı. SGK’nın geçen hafta duyurduğu listede birinci aşamaya 34 ilacın daha eklendiği görülüyor. 

700 MİLYON LİRALIK KISIM

İLAÇTA yerelleşme müzakerelerinde amaç, ilaç firmalarını Türkiye’de üretime yönlendirerek cari açığı sınırlamak. Daha önce yapılan açıklamalarda ilk aşamada yapılan görüşmelerde 700 milyon TL’lik üretimin Türkiye’ye kaydırıldığı, ikinci turla birlikte hedefin 2 milyar TL’yi geçmek olduğu açıklanmıştı. İlaçta yerelleşme görüşmeleri kapsamında aşamalar halinde ithalden imale geçiş süreçleriyle 6.1 milyar TL’lik ilaçta yerelleşme olması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da daha önce yaptığı açıklamada, “Çalışmaların neticesinde ilaçta yerelleşme kutu bazında yüzde 80’lere ulaşmıştır. Fiyat bazında ise yüzde 50’lere yaklaşılmıştır” demişti.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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